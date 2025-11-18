DEBAKL: Hrvatska razbila Srbiju u fudbalu

Seriju prilično dobrih rezultata mlađih fudbalskih selekcija Srbije bolno je prekinuo poraz omladinaca u Hrvatskoj, na kraju kvalifikacionog turnira za UEFA "U19" Evropsko prvenstvo u fudbalu.

Foto: Kirill Makarov / Panthermedia / Profimedia

Zahvaljujući ranijim pobedama nad Gibraltarom (4:0) i Gruzijom (3:1), "orlići" su u meč trećeg kola, sa domaćinom, u Zagrebu, ušli kao već sigurni učesnici naredne, završne, tzv. "elitne" runde kvalifikacija, a kako su to učinili i sami hrvatski omladinci (2:0 protiv Gruzije, čak 8:0 protiv Gibraltara), zagrebački okršaj komšija bio je stvar prestiža.

A u njemu su se daleko bolje snašli mladi "vatreni".

Oni su ekipu selektora Gordana Petrića deklasirali sa 4:1, a moglo je da bude i više, da Čović nije promašio penal za domaćine u drugom poluvremenu.

Arhivska fotografija - omladinska fudbalska reprezentacija Srbije / FOTO: FSS

Isprva je jedanestorka Srbije (koju su činili Draškić - Mladenović, Hadžimujović, Simović, Avdić - Makević, Kostov, Milosavljević - Zarić, Cvetković, Đrođević) imala povoljan rezultat, usled ranog gola Luke Zarića u 16. minutu, ali onda je krenuo potop.

Ljubo Puljić je u 29. izjednačio, Anđelo Šutalo svojim prvim pogotkom 11 minuta pre kraja poluvremena napravio preokret, a nakon pomenutog Čovićevog neiskorišćenog jedanaesterca u 67. miuntu, Šutalov gol pet minuta kasnije doneo je domaćoj selekciji "+2", na konačnih 4:1 postavio je rezervista Karlo Zulfić u 89. minutu.

Hrvati su na kraju osvojili prvo mesto u grupi sa maksimalnih devet bodova i gol-razlikom 13:1, Srbija je dalje prošla kao druga, sa šest bodova i 8:4 što se tiče datih i primljenih pogodaka, pretposlednja je Gruzija sa tri boda, a na začelju je Gibraltar sa nulom.



Elitna runda kvalifikacija za plasman na U19 EP na programu je na proleće naredne godine.



Šampionat Evrope za omladince će biti održan od 28. juna od 11. jula 2026. u Velsu.



