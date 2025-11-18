Fudbal

PIKSIJA, JE TO KOŠTALO GLAVE! Oglasio se Dragan DŽajić i otkrio zbog čega je otišao bivši selektor

18. 11. 2025. u 09:29

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Dragan Džajić izjavio je da svi selektori nacionalnih selekcija imaju potpunu samostalnost u radu i da se Savez ne meša u njihove odluke.

FOTO: M. Vukadinović

- Selektorima se ne mešam u posao. Ako budu tražili savet ili razgovor, na raspolaganju sam im. Nikada od mene nećete čuti da treba da pozovu ovog ili onog igrača. Treba koristiti sve koji su na raspolaganju, a kako će tim biti sklopljen i u kojoj formaciji će igrati – odlučuju isključivo selektori. Samo oni mogu da objasne zbog čega su se opredelili za određenu taktiku, imaju potpunu slobodu - rekao je Džajić za Sportski žurnal.

Govoreći o smeni Dragana Stojkovića nakon poraza od Engleske, Džajić je naveo da nije zagovornik radikalnih poteza, ali da je poraz od Albanije doveo do promena.

- Zbog te utakmice je i došlo do smene selektora, ne bismo reagovali da se nije desio taj poraz - izjavio je on.

Upitan zašto Savez sam nije doneo odluku o smeni Stojkovića, Džajić je objasnio da ne podržava impulsivne rezove.

- Nisam za to da se seku glave. Ono što se desilo protiv Engleske bilo je ružno i zaslužili smo sve kritike. Zatim je došao meč sa Albanijom, znam koliko je naciji teško pao poraz, a nama još više jer nas je mnogo koštao. Selektor je podneo odgovornost - poručio je predsednik FSS.

