I HRVATI ZGROŽENI! Zbog ustaškog divljana u Podgorici crveni se od stida Zagreb
Fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je od selekcije Hrvatske sa 3:2 u meču poslednjeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, i to posle totalnog preokreta gostiju, ali je fudbal bio u drugom planu.
U ranoj fazi utakmice, već oko 10. minuta s dela stadiona na kojem su bili smešteni hrvatski navijači moglo se čuti skandiranje "Za dom spremni" i "Ubij Srbina". Ipak, nije potrajalo dugo jer su reagovali crnogorski navijači koji su zvižducima utišali povike hrvatskih.
Ućutkali su ih i sami Hrvati, koji se stide ovoga što su uradili u Crnoj Gori. O čemu je govorio i komentator hrvatske TV koja je prenosila utakmicu.
- Sramotno je, nažalost, bilo ponašanje dela hrvatskih navijača u prvom poluvremenu. Skandalozno skandiranje čulo se s tribine na kojoj su hrvatski navijači. Ponoviću još jednom, na izuzetno lep način ovde su dočekani hrvatski navijači od strane domaćina i tužno je zapravo videti da deo njih nije mogao na jednak način da odgovori na gostoprimstvo Crnogoraca", zgroženo je komentarisao novinar Saša Lugonjić.
Hrvatski navijači na južnoj tribini razvili su na kraju meča i transparent u kojem je, uz sve ostalo, pisalo "nema oprosta", aludirajući na transparent crnogorskih navijača u prvom meču u Zagrebu: "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče".
Zanimljivo da je na Maksimiru pre dva meseca taj transparent dočekan aplauzom.
