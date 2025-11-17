KAKAV KRAJ KVALIFIKACIJA ZA MUNDIJAL: Crna Gora umalo šokirala Hrvatsku, Holandija izbegla senzaciju, Nemci pokazali zube kad je najbitnije

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u ponedeljak su završene u evropskim grupama A, G i L, gde su otklonjene i poslednje dileme na temu "ko to s prvog mesta ide direktno na Mundijal, a ko sa druge pozicije u baraž?".

FOTO: Tanjug/AP

Otpisana Crna Gora ugostila je Hrvatsku koja je već izborila plasman na Mundijal 2028 i šokirala je u uvodnih 17 minuta.

Tada su golove za Crnogorce dali Osmajić i Krstović, ali...

Penal koji je izveo Perišić pred kraj prvog poluvremena, te gol Jakića u 72. minutu spasili su Hrvate prvog poraza u ovom kvalifikacionom ciklusu, da bi Vlašić tri minuta pre kraja ozvaničio preokret i trijumf "vatrenih" od 2:3.

U istoj, grupi L, Češka je potvrdila drugo mesto deklasiravši nejaki Gibraltar sa 6:0, i to uz šest različitih strelaca.

Na kraju, tabela je glasila: Hrvatska 22, Češka 16, senzacionalna Farska Ostrva 12, Crna Gora 9 i Gibraltar bez bodova.

U grupi G je bilo najuzbudljivije pred poslednje kolo jer je vodeća Holandija, u slučaju da izgubi na svom terenu od Litvanije, mogla da na gol-razliku prepusti prvo mesto Poljacima (ako oni u gostima pobede autsajdera, Maltu).

Međutim, Holanđani su napunili mrežu Litvanije (4:0) i potvrdili prvo mesto, a Poljaci su golom Zielinskom u samom finišu pobedili sa 2:3 na pomenutom gostovanju pa će u baraž, kao i pomenuti Česi iz L grupe, ali i njihovi nekadašnji sunarodnici, Slovaci, koji su zauzeli drugo mesto u grupi A.

Slovačka se nadala da bi mogla direktno na Mundijal ove večeri, ali je Nemačka, kojoj je prvo mesto bilo ugroženo, u direktnom duelu deklasirala Slovake sa čak 6:0, uz dva gola Sanea i dve asistencije Virca.

Na kraju, Nemci su proslavili odlazak na šampionat sveta osvajanjem prvog mesta i to sa 15 bodova, Slovaci su ostali na 12, treća je Severna Irska koja je došla do devet minimalnom pobedom nad Luksemburgom, a pomenuta selekcija je ostala na začelju sa nulom.

Evropske kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u fudbalu - rezultati mečeva u ponedeljak

Češka - Gibraltar 6:0 (5:0)



Malta - Poljska 2:3 (1:1)Crna Gora - Hrvatska 2:3 (2:1)Holandija - Litvanija 4:0 (1:0)Severna Irska - Luksemburg 1:0 (1:0)

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“