SVE JE POZNATO: Evo ko sudi utakmicu Srbija - Letonija
SRBIJA će utakmicom protiv Letonije u Leskovcu okončati kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Odlučeno je i ko će suditi taj meč.
U pitanju je španski arbitar Rikardo de Burgos. Njemu će pomagati zemljaci. Pomoćnici uz aut linije biće Iker de Fransisko i Alfredo Rodrigez Moreno.
Četvrti sudija će biti Havijer Alberola Rohas. U VAR sobi će glavni biti Sezar Soto Grado i Alehandro Munjiz Ruiz.
Srbija je porazom od Engleske u četvrtak uveče izgubila sve šanse da izbori drugo mesto koje vodi u baraž.
Podsetimo, "orlovi" će u nedelju od 18 časova dočekati Letoniju.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
