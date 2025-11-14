Fudbal

SVE JE POZNATO: Evo ko sudi utakmicu Srbija - Letonija

Танјуг

14. 11. 2025. u 12:59

SRBIJA će utakmicom protiv Letonije u Leskovcu okončati kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Odlučeno je i ko će suditi taj meč.

СВЕ ЈЕ ПОЗНАТО: Ево ко суди утакмицу Србија - Летонија

FOTO: Profimedia

U pitanju je španski arbitar Rikardo de Burgos. Njemu će pomagati zemljaci. Pomoćnici uz aut linije biće Iker de Fransisko i Alfredo Rodrigez Moreno.

Četvrti sudija će biti Havijer Alberola Rohas. U VAR sobi će glavni biti Sezar Soto Grado i Alehandro Munjiz Ruiz.

Srbija je porazom od Engleske u četvrtak uveče izgubila sve šanse da izbori drugo mesto koje vodi u baraž.

Podsetimo, "orlovi" će u nedelju od 18 časova dočekati Letoniju.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 46

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IMAM JEDNU STRAŠNU VEST Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara

"IMAM JEDNU STRAŠNU VEST" Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara