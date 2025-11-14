SVE JE POZNATO: Evo ko sudi utakmicu Srbija - Letonija

SRBIJA će utakmicom protiv Letonije u Leskovcu okončati kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Odlučeno je i ko će suditi taj meč.

FOTO: Profimedia

U pitanju je španski arbitar Rikardo de Burgos. Njemu će pomagati zemljaci. Pomoćnici uz aut linije biće Iker de Fransisko i Alfredo Rodrigez Moreno.

Četvrti sudija će biti Havijer Alberola Rohas. U VAR sobi će glavni biti Sezar Soto Grado i Alehandro Munjiz Ruiz.

Srbija je porazom od Engleske u četvrtak uveče izgubila sve šanse da izbori drugo mesto koje vodi u baraž.

Podsetimo, "orlovi" će u nedelju od 18 časova dočekati Letoniju.

