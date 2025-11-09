ŠAMPION JE U KRIZI: Napoli opet nije pobedio, bolja je bila Bolonja

NAPOLI je u krizi. Treću utakmicu zaredom nije pobedio, ali nije ni postigao gol. Nakon remija sa Komom (0:0) i Ajntrahtom (0:0) kod kuće, usledio je poraz od Bolonje (2:0) na "Renato Del'Ari" u 11. kolu Serije A.

FOTO: Profimedia

Dobru priliku propustio je tim iz Napulja da se osami na vrhu tabele, posle kiksa Milana. Ipak, to nije uspeo da uradi pošto je doživeo treći poraz u prvenstvu.

Prvo poluvreme je bilo veoma tvrdo i bez mnogo uzbuđenja. Ali je drugi deo mač domaćin fantastično otvorio. Igrao se 50. minut kad je Tijs Dalinga pogodio za 1:0.

Prednost Bolonje duplirao je Džon Lukumi u 66. minutu. Ipostavilo se da je to bio konačan rezultat utakmice.

Ono što brine navijače Napolija je činjenica da su upitili samo četiri šta ka golu rivala i ukoliko što pre ne poprave realizaciju moglo bi da bude problema kad je borba za Skudeto u pitanju.

Napoli je i dalje drugi na tabeli sa 22 boda, koliko ima i vodeći Milan. Bolonja je ovom pobedom skočila na peto mesto i ima 21 bod.

