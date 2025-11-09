ŠAMPION JE U KRIZI: Napoli opet nije pobedio, bolja je bila Bolonja
NAPOLI je u krizi. Treću utakmicu zaredom nije pobedio, ali nije ni postigao gol. Nakon remija sa Komom (0:0) i Ajntrahtom (0:0) kod kuće, usledio je poraz od Bolonje (2:0) na "Renato Del'Ari" u 11. kolu Serije A.
Dobru priliku propustio je tim iz Napulja da se osami na vrhu tabele, posle kiksa Milana. Ipak, to nije uspeo da uradi pošto je doživeo treći poraz u prvenstvu.
Prvo poluvreme je bilo veoma tvrdo i bez mnogo uzbuđenja. Ali je drugi deo mač domaćin fantastično otvorio. Igrao se 50. minut kad je Tijs Dalinga pogodio za 1:0.
Prednost Bolonje duplirao je Džon Lukumi u 66. minutu. Ipostavilo se da je to bio konačan rezultat utakmice.
Ono što brine navijače Napolija je činjenica da su upitili samo četiri šta ka golu rivala i ukoliko što pre ne poprave realizaciju moglo bi da bude problema kad je borba za Skudeto u pitanju.
Napoli je i dalje drugi na tabeli sa 22 boda, koliko ima i vodeći Milan. Bolonja je ovom pobedom skočila na peto mesto i ima 21 bod.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SKANDAL U BEOGRADU! Ovako je napadnut fudbalski sudija (VIDEO)
09. 11. 2025. u 15:17
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
09. 11. 2025. u 14:00
JOKIĆ OBORIO REKORD VILTA ČEMBERLEJNA: Trener Denvera očitao Amerikancima lekciju
09. 11. 2025. u 11:27
"NE ŽELIM DA SE NERVIRAM I DA URLAM": Nikola Jokić ostavio Amere bez teksta nako novog tripl-dabla (VIDEO)
09. 11. 2025. u 08:36 >> 08:43
PARTIZAN ČUVA PRVO MESTO: "Crno-beli" su zauzeli tron Superlige Srbije i ne planiraju da siđu sa njega
PARTIZAN je sredinom nedelje pobedom nad Javorom preuzeo prvo mesto, a priliku da se učvrsti na njemu imaće danas od 18.30 kada bude ugostio Novi Pazar.
09. 11. 2025. u 09:40
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.
09. 11. 2025. u 14:00
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)