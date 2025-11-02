OGLASILA SE ZVEZDA: Delije ovo moraju da znaju pred Lil u Ligi Evrope

Crvena zvezda obaveštava navijače da od ponedeljka 3. novembra počinje prodaja karata za Lil na blagajnama stadiona “Rajko Mitić”.

FOTO: FK Crvena zvezda

Svi zainteresovani će uz već dostupnu opciju kupovine onlajn putem, moći da obezbede ulaznice za duel sa francuskim timom i direktno na Marakani.

- Prvotimci Zvezde će u četvrtak 6. novembra od 18 časova i 45 minuta dočekati Lil u okviru četvrtog kola ligaške faze Lige Evrope. Izabranike Vladana Milojevića očekuje težak meč protiv ekipe iz francuskog prvenstva. Upravo zato podrška navijača će biti od izuzetnog značaja, a svi oni koji bude želeli da bodre crveno-bele sa tribina stadiona “Rajko Mitić” do karata mogu doći ONLAJN putem, dok će u ponedeljak ulaznice biti dostupne i na šalterima Marakane.

Blagajne na stadionu “Rajko Mitić” će biti dostupne kupcima svakog dana od ponedeljka do srede od 10 do 18 časova, dok će na dan utakmice protiv Lila svi zainteresovani do karata moći da dođu od 10 sati pa sve do početka meča.

Cene pojedinačnih ulaznica:

Sever/Jug – 1200 dinara

Istok – 2200 dinara

Zapad – 2600 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 8000 dinara

Zvezdaši, vidimo se na Marakani, saopštili su crveno-beli

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“