OGLASILA SE ZVEZDA: Delije ovo moraju da znaju pred Lil u Ligi Evrope
Crvena zvezda obaveštava navijače da od ponedeljka 3. novembra počinje prodaja karata za Lil na blagajnama stadiona “Rajko Mitić”.
Svi zainteresovani će uz već dostupnu opciju kupovine onlajn putem, moći da obezbede ulaznice za duel sa francuskim timom i direktno na Marakani.
- Prvotimci Zvezde će u četvrtak 6. novembra od 18 časova i 45 minuta dočekati Lil u okviru četvrtog kola ligaške faze Lige Evrope. Izabranike Vladana Milojevića očekuje težak meč protiv ekipe iz francuskog prvenstva. Upravo zato podrška navijača će biti od izuzetnog značaja, a svi oni koji bude želeli da bodre crveno-bele sa tribina stadiona “Rajko Mitić” do karata mogu doći ONLAJN putem, dok će u ponedeljak ulaznice biti dostupne i na šalterima Marakane.
Blagajne na stadionu “Rajko Mitić” će biti dostupne kupcima svakog dana od ponedeljka do srede od 10 do 18 časova, dok će na dan utakmice protiv Lila svi zainteresovani do karata moći da dođu od 10 sati pa sve do početka meča.
Cene pojedinačnih ulaznica:
Sever/Jug – 1200 dinara
Istok – 2200 dinara
Zapad – 2600 dinara
Tribina „Siniša Mihajlović“ – 8000 dinara
Zvezdaši, vidimo se na Marakani, saopštili su crveno-beli
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
KALČO ROMANTIKA: "San Siro" će goreti, Milan dočekuje "vučicu" u obračunu koji ima veliki uticaj na borbu za titulu!
Milan i Roma ukrstiće koplja na "San Siru" (20.45) u jednom od derbija 10. kola Serije A i duelu koji bi mogao da odredi raspored u samom vrhu tabele. Nakon jučerašnjeg remija Napolija i Koma sve karte su otvorene, "rosoneri" mogu da se ozbiljno približi lideru, dok vučica trijufmom može i do prvog mesta, tako da nas sigurno očekuje prava fudbalski spektakl u gradu mode.
02. 11. 2025. u 07:20
ZVEZDA JE ŠAMPION EVROPE! Kakav podvig crveno-belih!
Navijači Crvene zvezde sada imaju dodatni razlog da budu radosni.
02. 11. 2025. u 21:07
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)