"NIKO NEMA PRAVA DA TO OSUĐUJE": Mihina udovica žestoko odgovorila kritičarima

Новости онлајн

25. 10. 2025. u 14:32

Arijana Mihajlović, udovica čuvenog srpskog fudbalera Siniše Mihajlovića odgovorila je na kritike upućene p

Instagram / Arijana Mihajlović

Arijana često doživljava kritike, pojedini joj zameraju to što deli trenutke iz svog svakodnevnog života i načina na koji se nosi sa emocijama nakon smrti Siniše Mihajlovića... 

- Svi ste jako dobri u tome da sudite kako neko treba da živi tugu ovako veliku. Ni mi koji je živimo ne znamo kako da je podnesemo, i ponekad ne prepoznajemo ni sami sebe u svojim ponašanjima. Svako pokušava da pronađe svoj način da nastavi da živi, ali jedno je isto za sve - bol. Svako od nas ima svoj način da je prebrodi, i niko nema pravo da to osuđuje. 

A onda je zatim i dodala: 

- Ne činite da se ljudi osećaju pogrešno zbog osmeha, jer nikada ne znate šta se zaista krije iza tog osmeha - napisala je Arijana Mihajlović na Instagramu uz fotografiju sa Sinišom.

