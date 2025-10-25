"NIKO NEMA PRAVA DA TO OSUĐUJE": Mihina udovica žestoko odgovorila kritičarima
Arijana Mihajlović, udovica čuvenog srpskog fudbalera Siniše Mihajlovića odgovorila je na kritike upućene p
Arijana često doživljava kritike, pojedini joj zameraju to što deli trenutke iz svog svakodnevnog života i načina na koji se nosi sa emocijama nakon smrti Siniše Mihajlovića...
- Svi ste jako dobri u tome da sudite kako neko treba da živi tugu ovako veliku. Ni mi koji je živimo ne znamo kako da je podnesemo, i ponekad ne prepoznajemo ni sami sebe u svojim ponašanjima. Svako pokušava da pronađe svoj način da nastavi da živi, ali jedno je isto za sve - bol. Svako od nas ima svoj način da je prebrodi, i niko nema pravo da to osuđuje.
A onda je zatim i dodala:
- Ne činite da se ljudi osećaju pogrešno zbog osmeha, jer nikada ne znate šta se zaista krije iza tog osmeha - napisala je Arijana Mihajlović na Instagramu uz fotografiju sa Sinišom.
