KAO SRBIJA: Fudbalska rperezentacija Švedske ostala bez selektora
Jon Dal Tomason nije više selektor reprezentacije Švedske, saopštio je danas Fudbalski savez Švedske.
Poraz od TZV. Kosova u kvalifikacijama za Mundijal bila je kap koja je prelila čašu.
- Upravni odbor FS Švedske doneo je odluku da prekine mandat Tomasona kao selektora fudbalske reprezentacije. Odluka je zasnovana na nedostatku rezultata u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine - saopšteno je na zvaničnom sajtu FS Švedske.
Švedska se nalazi na poslednjem mestu na tabeli grupe B kvalifikacija za SP 2026. sa samo jednim bodom.
- Odluka koju je doneo Upravni odbor Saveza zasnovana je na činjenici da reprezentacija nije ostvarila rezultate kojima smo se nadali. Još postoji šansa za plej-ofu u martu. Naša odgovornost je da obezbedimo najbolje moguće uslove za plasman na SP. U tom smislu, verujemo da je potreban novi selektor reprezentacije - izjavio je predsednik Fudbalskog saveza Švedske Simon Ostrem.
Tomason (49) je reprezentaciju Švedske preuzeo u februaru 2024. godine.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
SRBIJA TRAŽI OPRAVDANjE: Posle šoka i ostavke selektora, „orlovi“ moraju da pobede Andoru!
POSLE burnog vikenda i ostavke Dragana Stojkovića nakon poraza od Albanije (0:1), fudbalska reprezentacija Srbije gostuje Andori (20.45) u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Na „Estadi de la FAF-u“ u Enkamu, „orlovi“ će pokušati da prekinu seriju poraza i sačuvaju šanse za drugo mesto u Grupi K.
14. 10. 2025. u 07:40
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)