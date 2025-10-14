KAO SRBIJA: Fudbalska rperezentacija Švedske ostala bez selektora

Fudbal

Filip Milošević

14. 10. 2025. u 16:28

Jon Dal Tomason nije više selektor reprezentacije Švedske, saopštio je danas Fudbalski savez Švedske.

Foto: EPA-EFE/Jessica Gow

Poraz od TZV. Kosova u kvalifikacijama za Mundijal bila je kap koja je prelila čašu.

- Upravni odbor FS Švedske doneo je odluku da prekine mandat Tomasona kao selektora fudbalske reprezentacije. Odluka je zasnovana na nedostatku rezultata u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine - saopšteno je na zvaničnom sajtu FS Švedske.

Švedska se nalazi na poslednjem mestu na tabeli grupe B kvalifikacija za SP 2026. sa samo jednim bodom.

- Odluka koju je doneo Upravni odbor Saveza zasnovana je na činjenici da reprezentacija nije ostvarila rezultate kojima smo se nadali. Još postoji šansa za plej-ofu u martu. Naša odgovornost je da obezbedimo najbolje moguće uslove za plasman na SP. U tom smislu, verujemo da je potreban novi selektor reprezentacije - izjavio je predsednik Fudbalskog saveza Švedske Simon Ostrem.

Tomason (49) je reprezentaciju Švedske preuzeo u februaru 2024. godine.

