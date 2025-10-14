SENZACIJA U TOKIJU: Japan posle velikog preokreta pobedio Brazil
FUDBALSKA reprezentacija Japana pobedila je danas selekciju Brazila sa 3:2 i to posle velikog preokreta u prijateljskom meču koji je odigran u Tokiju.
Ništa nije slutilo da će ishod biti ovakav nakon prvih 45 minuta, posle kojih su izabranici Karla Anćelotija vodili sa 2:0, golovima Paula Enrikea u 26. i Gabrijela Martinelija u 32. minutu.
Ipak, "samuraji" su odigrali odlično drugo poluvreme. Strelci za azisjku selekciju bili su Takumi Minamino u 52, Keito Nakamura u 62. i Ajase Ueda u 71. minutu.
Podsetimo, obe reprezentacije su obezbedile učešće na Svetskom prvenstvu koje će se 2026. godine održati u SAD, Meksiku i Kanadi.
