SENZACIJA U TOKIJU: Japan posle velikog preokreta pobedio Brazil

FUDBALSKA reprezentacija Japana pobedila je danas selekciju Brazila sa 3:2 i to posle velikog preokreta u prijateljskom meču koji je odigran u Tokiju.

FOTO: Tanjug/AP/Eugene Hoshiko

Ništa nije slutilo da će ishod biti ovakav nakon prvih 45 minuta, posle kojih su izabranici Karla Anćelotija vodili sa 2:0, golovima Paula Enrikea u 26. i Gabrijela Martinelija u 32. minutu.

Ipak, "samuraji" su odigrali odlično drugo poluvreme. Strelci za azisjku selekciju bili su Takumi Minamino u 52, Keito Nakamura u 62. i Ajase Ueda u 71. minutu.

Podsetimo, obe reprezentacije su obezbedile učešće na Svetskom prvenstvu koje će se 2026. godine održati u SAD, Meksiku i Kanadi.

