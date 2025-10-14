Fudbal

SENZACIJA U TOKIJU: Japan posle velikog preokreta pobedio Brazil

Časlav Vuković

14. 10. 2025. u 15:13

FUDBALSKA reprezentacija Japana pobedila je danas selekciju Brazila sa 3:2 i to posle velikog preokreta u prijateljskom meču koji je odigran u Tokiju.

СЕНЗАЦИЈА У ТОКИЈУ: Јапан после великог преокрета победио Бразил

FOTO: Tanjug/AP/Eugene Hoshiko

Ništa nije slutilo da će ishod biti ovakav nakon prvih 45 minuta, posle kojih su izabranici Karla Anćelotija vodili sa 2:0, golovima Paula Enrikea u 26. i Gabrijela Martinelija u 32. minutu.

Ipak, "samuraji" su odigrali odlično drugo poluvreme. Strelci za azisjku selekciju bili su Takumi Minamino u 52, Keito Nakamura u 62. i Ajase Ueda u 71. minutu. 

Podsetimo, obe reprezentacije su obezbedile učešće na Svetskom prvenstvu koje će se 2026. godine održati u SAD, Meksiku i Kanadi.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: O ovome će se decenijama pričati
Svet

0 0

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: "O ovome će se decenijama pričati"

MAĐARSKI premijer Viktor Orban najavio je da će ponedeljak biti „istorijski važan dan“, napominjući da će učestvovati na dva događaja „koja će se pamtiti decenijama“. U objavi na društvenim mrežama jutros je rekao da će u Gedelu, zajedno sa predsednikom OTP banke Šandorom Čanjijem, otkriti „posebne vesti o kojima će se pričati širom zemlje“. Nije otkrio dalje detalje, ali je naglasio da će to biti „događaj od nacionalnog značaja“.

13. 10. 2025. u 14:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP OBJAVIO: Rat je završen

TRAMP OBJAVIO: Rat je završen