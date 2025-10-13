Fudbal

NAJNOVIJE VESTI IZ MOSKVE! Spartak piše otkaz Dejanu Stankoviću

Новости онлине

13. 10. 2025. u 13:20

POSLEDNjE vesti iz Moskve ipšak govore da će Dejan Stanković napustiti Spartak.

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ ИЗ МОСКВЕ! Спартак пише отказ Дејану Станковићу

Skrinšot / Telegram / Spartak Moskva

Ruski mediji sve glasnije govore o njegovoj smeni, a kao potencijalni naslednik pominje se Paolo Vanoli.

Stankovićeva debitantska sezona nije ispunila očekivanja, a ni početak nove nije doneo željene rezultate. Spartak se trenutno nalazi na šestom mestu na tabeli sa 18 bodova nakon 11 odigranih kola. Dodatni problem predstavlja i suspenzija od mesec dana koju je Dejan Stanković dobio zbog verbalnog sukoba sa sudijama.

Prema navodima ruskih medija, uprava kluba je Stankoviću pružila podršku samo zato što u tom trenutku nije imala adekvatnu zamenu. Sada se situacija menja, a kao glavni kandidat za povratak na klupu ističe se italijanski stručnjak Paolo Vanoli.

Vanoli je vodio Spartak u sezoni 2021/22, a nakon toga je radio u Veneciji i Torinu. Trenutno je bez angažmana, a ruski "Sport Ekspres" navodi da je on najozbiljniji kandidat da nasledi Stankovića. Ovu informaciju potvrdio je i Vanolijev agent, Andrea Damiko.

"Da, istina je. Paolo je spreman da se vrati u Spartak", izjavio je Damiko.

Iako je Stanković letos produžio ugovor do 2027. godine, to očigledno ne garantuje njegov ostanak na užarenoj klupi moskovskog velikana.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: O ovome će se decenijama pričati
Svet

0 0

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: "O ovome će se decenijama pričati"

MAĐARSKI premijer Viktor Orban najavio je da će ponedeljak biti „istorijski važan dan“, napominjući da će učestvovati na dva događaja „koja će se pamtiti decenijama“. U objavi na društvenim mrežama jutros je rekao da će u Gedelu, zajedno sa predsednikom OTP banke Šandorom Čanjijem, otkriti „posebne vesti o kojima će se pričati širom zemlje“. Nije otkrio dalje detalje, ali je naglasio da će to biti „događaj od nacionalnog značaja“.

13. 10. 2025. u 14:50

SRBIN U PROBLEMU: NJegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 2

SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo

POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.

12. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HALIDU U ČAST: Okupili se Beograđani na Skadarliji (VIDEO)

HALIDU U ČAST: Okupili se Beograđani na Skadarliji (VIDEO)