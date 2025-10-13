NAJNOVIJE VESTI IZ MOSKVE! Spartak piše otkaz Dejanu Stankoviću
POSLEDNjE vesti iz Moskve ipšak govore da će Dejan Stanković napustiti Spartak.
Ruski mediji sve glasnije govore o njegovoj smeni, a kao potencijalni naslednik pominje se Paolo Vanoli.
Stankovićeva debitantska sezona nije ispunila očekivanja, a ni početak nove nije doneo željene rezultate. Spartak se trenutno nalazi na šestom mestu na tabeli sa 18 bodova nakon 11 odigranih kola. Dodatni problem predstavlja i suspenzija od mesec dana koju je Dejan Stanković dobio zbog verbalnog sukoba sa sudijama.
Prema navodima ruskih medija, uprava kluba je Stankoviću pružila podršku samo zato što u tom trenutku nije imala adekvatnu zamenu. Sada se situacija menja, a kao glavni kandidat za povratak na klupu ističe se italijanski stručnjak Paolo Vanoli.
Vanoli je vodio Spartak u sezoni 2021/22, a nakon toga je radio u Veneciji i Torinu. Trenutno je bez angažmana, a ruski "Sport Ekspres" navodi da je on najozbiljniji kandidat da nasledi Stankovića. Ovu informaciju potvrdio je i Vanolijev agent, Andrea Damiko.
"Da, istina je. Paolo je spreman da se vrati u Spartak", izjavio je Damiko.
Iako je Stanković letos produžio ugovor do 2027. godine, to očigledno ne garantuje njegov ostanak na užarenoj klupi moskovskog velikana.
