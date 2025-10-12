HRVATSKA UBEDLJIVA: "Vatreni" razbili Gibraltar i širom otvorili vrata Mundijala
HRVATSKA je praktično obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2026. godine održati u Americi, Kanadi i Meksiku. "Vatreni" su u Varaždinu savladali Gibraltar sa 3:0.
Ova reprezentacija se posle šest odigranih utakmica nalazi na prvom mestu na tabeli u grupi L sa 16 bodova, ima tri više od Češke, ali i meč manje.
Ako ekipe imaju isti broj bodova o boljoj poziciji na tabeli odučuje gol razlika, a Hrvatska je tu neumoljiva (20:1), u odnosu na Čehe (12:8).
"Vatreni" će do kraja kvalifikacija igrati protiv Farskih Ostrva kod kuće, odnosno Crne Gore u gostima. "Narodni tim" ima da odigra još samo jednu utakmicu i to protiv Gibraltara.
Što se utakmice tiče, branili su se gosti koliko su mogli. Izdržali su 30. minuta kad se zatresla mreža Džejlena Hankinsa koga je savladao Toni Fruk.
Nastavio je domaćin da dominira i stvara šanse, ali se rezultat nije menjao. Idealnu priliku da uveća prednost propustio je u 57. minutu Lovro Majer koji nije realizovao penal.
Ipak, izabranici Zlatka Dalića su uspeli do kraja utakmice da postignu još dva gola. Uradio je to najpre u 78. minutu Luka Sučić, da bi konačan rezultat u šestom minutu nadoknade postavio Martin Erlić.
Podsetimo, Svetsko prvenstvo se održava od 11. juna do 19. jula 2026. godine.
