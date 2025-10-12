Fudbal

HRVATSKA UBEDLJIVA: "Vatreni" razbili Gibraltar i širom otvorili vrata Mundijala

Časlav Vuković

12. 10. 2025. u 22:46

HRVATSKA je praktično obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2026. godine održati u Americi, Kanadi i Meksiku. "Vatreni" su u Varaždinu savladali Gibraltar sa 3:0.

ХРВАТСКА УБЕДЉИВА: Ватрени разбили Гибралтар и широм отворили врата Мундијала

FOTO: Profimedia

Ova reprezentacija se posle šest odigranih utakmica nalazi na prvom mestu na tabeli u grupi L sa 16 bodova, ima tri više od Češke, ali i meč manje.

Ako ekipe imaju isti broj bodova o boljoj poziciji na tabeli odučuje gol razlika, a Hrvatska je tu neumoljiva (20:1), u odnosu na Čehe (12:8). 

"Vatreni" će do kraja kvalifikacija igrati protiv Farskih Ostrva kod kuće, odnosno Crne Gore u gostima. "Narodni tim" ima da odigra još samo jednu utakmicu i to protiv Gibraltara.

Što se utakmice tiče, branili su se gosti koliko su mogli. Izdržali su 30. minuta kad se zatresla mreža Džejlena Hankinsa koga je savladao Toni Fruk.

Nastavio je domaćin da dominira i stvara šanse, ali se rezultat nije menjao. Idealnu priliku da uveća prednost propustio je u 57. minutu Lovro Majer koji nije realizovao penal.

Ipak, izabranici Zlatka Dalića su uspeli do kraja utakmice da postignu još dva gola. Uradio je to najpre u 78. minutu Luka Sučić, da bi konačan rezultat u šestom minutu nadoknade postavio Martin Erlić.

Podsetimo, Svetsko prvenstvo se održava od 11. juna do 19. jula 2026. godine.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIN U PROBLEMU: NJegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 1

SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo

POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.

12. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOSTIŽNO JE DRUGO KOLO: Nikola Crnoglavac veruje da rukometaši Partizana mogu da se plasiraju među 16 u Ligi Evrope
Ostali sportovi

0 0

DOSTIŽNO JE DRUGO KOLO: Nikola Crnoglavac veruje da rukometaši Partizana mogu da se plasiraju među 16 u Ligi Evrope

SAMO da počne. Rukometaši Partizana jedva čekaju da u utorak (20.45) u Našicama protiv Neksea startuju u Ligi Evrope. Crno-beli su spremni za evropski izazov i nadaju se da mogu da se nadigravaju ne samo sa jednim od najboljim hrvatskim klubovima, već i sa švajcarskim Kadetenom i španskim Leonom. U drugu rundu idu prve dve ekipe.

12. 10. 2025. u 20:08

Politika
Tenis
Fudbal
SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)

SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)