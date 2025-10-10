"OJ HRVATSKA MATI, SRBE ĆEMO KLATI"! Skandal o kome bruji Evropa i Hrvati zgroženi

NOVI skandal u režiji navijača Hrvatske!

Naime, utakmica kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između Češke i Hrvatske, odigrana juče u Pragu, završena je bez golova (0:0), ali ono što je obeležilo dan svakako se dogodilo van terena, odnosno na ulicama češke prestonice, gde je grupa hrvatskih navijača izazvala skandal svojim ponašanjem.

To je naišlo čak i na osudu medija u Hrvatskoj. Kako piše portal "24sata", oko 300 navijača okupilo se ispred jednog paba, odakle su krenuli u organizovanom korteu ka stadionu. Iako je sve započelo uobičajenim navijačkim pesmama, atmosfera je ubrzo postala skandalozna.

Nekoliko navijača uzvikivalo je u više navrata "Za dom spremni", pozivajući i ostatak kolone da im se pridruži.

Nedugo zatim, dogodio se i drugi, još gnusniji incident, deo ultrasa je iz sveg glasa skandirao odvratne i preteće parole, među kojima i jeziv uzvik: "Oj hrvatska mati, Srbe ćemo klati."