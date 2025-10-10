Fudbal

"OJ HRVATSKA MATI, SRBE ĆEMO KLATI"! Skandal o kome bruji Evropa i Hrvati zgroženi

Новости онлине

10. 10. 2025. u 11:49

NOVI skandal u režiji navijača Hrvatske!

ОЈ ХРВАТСКА МАТИ, СРБЕ ЋЕМО КЛАТИ! Скандал о коме бруји Европа и Хрвати згрожени

Foto: Profimedia

Naime, utakmica kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između Češke i Hrvatske, odigrana juče u Pragu, završena je bez golova (0:0), ali ono što je obeležilo dan svakako se dogodilo van terena, odnosno na ulicama češke prestonice, gde je grupa hrvatskih navijača izazvala skandal svojim ponašanjem.

To je naišlo čak i na osudu medija u Hrvatskoj. Kako piše portal "24sata", oko 300 navijača okupilo se ispred jednog paba, odakle su krenuli u organizovanom korteu ka stadionu. Iako je sve započelo uobičajenim navijačkim pesmama, atmosfera je ubrzo postala skandalozna.

Nekoliko navijača uzvikivalo je u više navrata "Za dom spremni", pozivajući i ostatak kolone da im se pridruži.

Nedugo zatim, dogodio se i drugi, još gnusniji incident, deo ultrasa je iz sveg glasa skandirao odvratne i preteće parole, među kojima i jeziv uzvik: "Oj hrvatska mati, Srbe ćemo klati."

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore
Region

0 0

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

U NEDELjU su birači na ukupno 474 biračka mesta širom hrvatske imali mogućnost da izađu na dopunske lokalne izbore na kojima se odlučivalo o 75 odbornika. Izbori su održani u 63 lokalne jedinice čija veća i skupštine nisu imale dovoljan broj odbornika iz osam nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, izabranih u opštinama u kojima su u manjini na redovnim lokalnim izborima u maju.

09. 10. 2025. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVEĆA LEPINA LJUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin

NAJVEĆA LEPINA LjUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - "Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin"