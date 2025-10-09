UŽAS! Bivši reprezentativac udario u reklamu i slomio vrat (VIDEO)

JEZIVE scene dolaze iz sveta fudbala!

Foto: Printskrin

Samjuel Asamoa (31), togoanski fudbaler, nalazi se u kritičnom stanju i suočen je sa "visokim rizikom od paraplegije" nakon teškog sudara sa reklamnim tablama tokom utakmice drugog ranga kineskog fudbala.

Asamoa je igrao za Gvangži Pinguo u meču protiv Čongking Tonglianglong prošle nedelje kada je u duelu sa protivničkim vezistom Žang Žiksiongem došlo do sudara ramena. Usled toga, Asamoa je glavom udario u oglasne table pored terena i pao na travu.

Chongqing Tongliang Dragon defeated Guangxi Pingguo Haliao 2:0 to regain momentum. The referee, however, seemed to turn a blind eye to their rough challenges. As per Guangxi's medical report, Samuel Asamoah has injured spinal cord. His future career - even life, is at risk. pic.twitter.com/dfV5CvYO75 — China Sports Vision 2050 (@CSV2050) October 6, 2025

Medicinski tim je brzo reagovao, a klub je u ponedeljak objavio da je fudbaler pretrpeo višestruke prelome u vratu i ozbiljna oštećenja nervnog sistema. Asamoa je operisan i propuštiće ostatak sezone, dok je saopšteno da bi njegova karijera mogla biti ozbiljno ugrožena.

Asamoa je do sada odigrao šest utakmica za reprezentaciju Toga, većinu karijere proveo je u Belgiji, a 2021. prešao je u Rumuniju. Od 2024. nastupa u Kini, prvo za Ćingdao Red Lajons, a potom za trenutni klub.