PAO POTPIS U LIVERPULU: Tarkovski do 2028. godine u klubu

Engleski fudbaler Džejms Tarkovski produžio je ugovor sa Evertonom do kraja juna 2028. godine, saopštio je danas klub iz Liverpula.

FOTO: Profimedia

Tarkovski (32) je član Evertona od 2022. godine i za to vreme je odigrao 128 utakmica za engleski klub, a postao je i zamenik kapitena.

"Veoma sam uzbuđen i ponosan što sam igrač Evertona i što nastavljam ovo putovanje. Bilo je ovo nekoliko ludih godina sa velikim padovima i ogromnim usponima. Uspeli smo da prebrodimo teška vremena i nadamo se da nas sada čeka pozitivnije i uzbudljivije doba", rekao je Tarkovski, a prenosi sajt kluba.

Engleski fudbaler je tokom karijere igrao još i za Oldham, Brentford i Barnli.

Everton se nalazi na osmom mestu na tabeli Premijer lige sa 11 bodova, a u sledećem kolu gostovaće Mančester sitiju.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja