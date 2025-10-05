PREMIJER LIGA: NJukasl pobedio Notingem Forest, Everton preokretom do trijumfa protiv Kristal Palasa

Fudbaleri Njukasla pobedili su danas na svom terenu ekipu Notingem Foresta rezultatom 2:0 (0:0) u meču sedmog kola engleske Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP

Golove za Njukasl postigli su Bruno Gimaraeš u 58. i Nik Voltemade iz penala u 84. minutu. Za ekipu iz Notingema ceo meč je odigrao srpski fudbaler Nikola Milenković.

Fudbaleri Evertona su u Liverpulu savladali Kristal Palas 2:1 (0:1). Gosti iz Londona poveli su u 37. minutu pogotkom Danijela Munjoza. Everton je do trijumfa stigao golovima Ilimana Ndiajea u 76. iz penala i Džeka Griliša u 90+3. minutu.

Fudbaleri Aston Vile su na svom terenu nadigrali Barnli 2:1, dok su Vulverhempton i Brajton odigrali nerešeno, 1:1.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja