VELJKO PAUNOVIĆ U VREMENSKOJ NEPOGODI: Neprijatna dešavanja za srpskog stručnjaka
UTAKMICA 7. kola španske La Lige između fudbalera Valensije i Ovijeda pomerena je za sutra zbog najavljenih vremenskih nepogoda za večeras, saopštio je klub sa "Mestalje".
Kako se ističe ovaj duel će biti odigran u utorak od 20 časova.
- Valensija obaveštava navijače da je utakmica 7. kola La Lige protiv Ovijeda, zakazana za ovaj ponedeljak u 21 čas na Mestalji, odložena za sutra od 20 časova - stoji u klupskoj objavi.
Valensija je u prvih šest kola osvojila osam bodova i trenutno je 12. na tabeli, dok je Ovijedo srpskog trenera Veljka Paunovića pretposlednji sa osvojena tri boda.
Novajlija u najkvalitetnijem rangu španskog fudbala je jedini trijumf do sad upisao protiv Real Sosijedada (1:0).
