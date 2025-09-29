VELJKO PAUNOVIĆ U VREMENSKOJ NEPOGODI: Neprijatna dešavanja za srpskog stručnjaka

UTAKMICA 7. kola španske La Lige između fudbalera Valensije i Ovijeda pomerena je za sutra zbog najavljenih vremenskih nepogoda za večeras, saopštio je klub sa "Mestalje".

FOTO: Profimedia

Kako se ističe ovaj duel će biti odigran u utorak od 20 časova.

- Valensija obaveštava navijače da je utakmica 7. kola La Lige protiv Ovijeda, zakazana za ovaj ponedeljak u 21 čas na Mestalji, odložena za sutra od 20 časova - stoji u klupskoj objavi.

ℹ️ VALENCIA CF VS. REAL OVIEDO POSTPONED



Due to a weather alert, the club recommend taking precautions and following the instructions of the authorities. — Valencia CF (@valenciacf_en) September 29, 2025

Valensija je u prvih šest kola osvojila osam bodova i trenutno je 12. na tabeli, dok je Ovijedo srpskog trenera Veljka Paunovića pretposlednji sa osvojena tri boda.

Novajlija u najkvalitetnijem rangu španskog fudbala je jedini trijumf do sad upisao protiv Real Sosijedada (1:0).

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“