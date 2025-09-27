Fudbal

SVET OSTAO U ŠOKU: Atletiko na neverovatan način deklasirao Real u spektakularnom madridskom derbiju! (VIDEO)

27. 09. 2025. u 18:42

Fudbaleri Atletika deklasirali su Real rezultatom 5:2 u spektakularnom madridskom derbiju koji je igran u okviru sedmog kola španske La Lige.

СВЕТ ОСТАО У ШОКУ: Атлетико на невероватан начин декласирао Реал у спектакуларном мадридском дербију! (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Uprkos debaklu Real je posle prvog poraza u sezoni ostao prvi sa 18 bodova, a Atletiko je trenutno četvrti sa 12 bodova. 

Golom Robina Le Normana udarcem glavom u 14. minutu Atletiko je poveo (VIDEO), ali je Arda Guler kreoirao preokret Reala. U 25. minutu Turčin je asistirao Kilijanu Mbapeu (VIDEO), a zatim je "udarcem iz prve" dao gol u 36. minutu, posle lepog driblinga i dodavanja Vinisijusa Žuniora (VIDEO).

Na poluvreme se otišlo rezultatom 2:2, pošto je Aleksander Sorlot dao gol glavom u 45+3. minutu (VIDEO).


Guler je od heroja postao tragičar, jer je visoko podignutom nogom skrivio penal u u 50. minutu (VIDEO), koji je Hulijan Alvarez pretvorio u vođstvo Atletika 3:2.

Alvarez je u 63. minutu spetakularnim golom iz slobodnog udarcam iskosa sa oko 25 metara, povećao na 4:2 (VIDEO).

Konačan rezultat postavio je iskusni rezervista domaćih, Antoan Grizman u 90+4. minutu (VIDEO).

Atletiko je tako i u šestom uzastopnom meču sa Realom ostao neporažen, čime je izjednačio svoj najuspešniji niz u istoriji gradskih derbija španske prestonice. Ali, mnogo važnije od statističkog podatka je radost zbog pobede nad istinskim gigantom fudbala. 

I to kakva pobeda...

FOTO: Tanjug/AP

