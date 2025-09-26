Fudbal

HAOS POSLE MURINJA! Fenerbahče menja trenera samo 17 dana nakon što je zamenio Žozea?!

Новости онлине

26. 09. 2025. u 15:51

Portugalski stručnjak Žoze Murinjo nije dugo čekao na novi posao, posle otkaza u Fenerbahčeu, a postoji mogućnost da njegov naslednik na mestu šefa stručnog štaba u turskom gigantu - vrlo brzo mora da traži novo radno mesto.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, nakon što je Murinjo postao novi trener fudbalera Benfike, umesto njega, otpuštenog Portugalca, "Fener" je angažovao Domenika Tedeska.

A kako navode turski mediji samo 17 dana od Tedeskovog imenovanja (preuzeo je ekipu 9. septembra), Fenerbahče bi sad mogao da otpusti Tedeska.

Čelnici kluba su, naime, nezadovoljni trenutnim rezultatima: u četiri utakmice pod novim trenerom, istanbulski velikan je pobedio samo u jednoj, a nakon poraza od Dinama iz Zagreba rezultatom 3:1 u Ligi Evrope, upravni odbor je održao vanredni sastanak.

Prema lokalnim medijima, Tedesku su date tri utakmice da poboljša situaciju - inače sledi otkaz i njemu.

Ali, nešto je još zanimljivije...

Zanimljivo je da je prošlog meseca Murinjo sa Fenerbahčeom eliminisan baš od Benfike u plej-ofu Lige šampiona i da je upravo zbog toga dobio otkaz u istanbulskom klubu. 

A taj poraz od Benfike mu je doneo deset miliona evra.

U prenesenom značenju "doneo", ali u vrlo realnom značenju kada se radi o njegovom bankovnom računu.

Naime, nezadovoljni rezultatima, čelnici "Fenera" su slavnom Portugalcu dali otkaz, a on se nije mnogo bunio - jer, ugovorom je bilo predviđeno da ako mu se pre vremena okonča rad u turskom velikanu, od njega će dobiti čak 10 miliona evra.

Time je Žoze na čak 105 miliona uvećao svoju zaradu samo od otkaza.

Naime, upravo je sto pet miliona evra dobio kao "otpremnine" za otkaze iz Čelsija, Intera, Real Madrida, Mančester junajteda, Totenhema, Rome i sada Fenerbahčea.

Bonus video:   ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

