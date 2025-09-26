Fudbal

POSREĆILO SE! Levnaić prekinuo neprijatnu tradiciju poraza protiv El Šarže

Б. Грујић

26. 09. 2025. u 23:15

Zoran Levnaić, ambiciozni, mladi fudbalski stručnjak, koji u Makedoniji pohađa PRO licencu, prvi asistent Gorana Tufegdžića u stručnom štabu kluba Ažman iz Emirata, ostvario je jedinstven podvig, samostalno vodeći ekipu na terenu, zbog kazne, crvenog kartona prvog stručnjaka.

FC Ajman

- U dve utakmice ostvarili smo isto toliko trijumfa, a zanimljivo je da smo nakon 32 godine uspeli da savladamo Šaržu, koju uspešno vodi kolega i prijatelj Miloš Milojević, na njihovom terenu - započinje priču Levnaić, koji jednom mesečno leti na liniji Dubai - Skoplje, kako bi okončao sve obaveze i dobio željenu PRO licencu.
 
Ažman je pre četiri godine kod kuće, na svom terenu, pobedio El Šaržu, ali na gostovanjima je uvek gubio i sada se posrećilo, dobili smo utakmicu 1:0 - nastavlja Levnaić, uz napomenu da je on samostalno sa trave predvodio ekipu, dok je Goran Tufegdžić bio na tribinama, a nakon poslednjeg zvižduka sudije, usledio je veliko slavlje gostiju.
 
U klubu je sjajna atmosfera, imam odličnu saradnju sa šefom struke, a njegova suspenzija zbog crvenog kartona, bila je veliko iskušenje za mene, kao mladog stručnjaka, koji se dokazuje u Emiratima - kaže Levnaić, koji govori pet jezika i kao ozbiljan, porodičan čovek, ima veliku želju da se dokaže i jednog dana preuzme da aamostalno vodi neki fudbalski tim.
   - Idem polako, korak po korak i veoma sam srećan što sam dobio priliku da stičem iskustvo pored sjajnog stručnjaka Gorana Tufegdžića  -  poručio je za Novosti Zoran Levnaić.

