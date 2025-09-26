POSREĆILO SE! Levnaić prekinuo neprijatnu tradiciju poraza protiv El Šarže

Ažman je pre četiri godine kod kuće, na svom terenu, pobedio El Šaržu, ali na gostovanjima je uvek gubio i sada se posrećilo, dobili smo utakmicu 1:0 - nastavlja Levnaić, uz napomenu da je on samostalno sa trave predvodio ekipu, dok je Goran Tufegdžić bio na tribinama, a nakon poslednjeg zvižduka sudije, usledio je veliko slavlje gostiju.

U klubu je sjajna atmosfera, imam odličnu saradnju sa šefom struke, a njegova suspenzija zbog crvenog kartona, bila je veliko iskušenje za mene, kao mladog stručnjaka, koji se dokazuje u Emiratima - kaže Levnaić, koji govori pet jezika i kao ozbiljan, porodičan čovek, ima veliku želju da se dokaže i jednog dana preuzme da aamostalno vodi neki fudbalski tim.

- Idem polako, korak po korak i veoma sam srećan što sam dobio priliku da stičem iskustvo pored sjajnog stručnjaka Gorana Tufegdžića - poručio je za Novosti Zoran Levnaić.