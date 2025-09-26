POSREĆILO SE! Levnaić prekinuo neprijatnu tradiciju poraza protiv El Šarže
Zoran Levnaić, ambiciozni, mladi fudbalski stručnjak, koji u Makedoniji pohađa PRO licencu, prvi asistent Gorana Tufegdžića u stručnom štabu kluba Ažman iz Emirata, ostvario je jedinstven podvig, samostalno vodeći ekipu na terenu, zbog kazne, crvenog kartona prvog stručnjaka.
KAKVA DRAMA! Bacio tiket u đubre, pa shvatio da je dobitan! (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
26. 09. 2025. u 14:30
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!
Najnovije vesti iz Bele kuće, posle poslednjeg obraćanja Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, iznenadile su javnost u toj zemlji.
26. 09. 2025. u 19:19
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
