HAOS U CENTRU BEOGRADA! Pretučeni navijači Seltika, jedan završio u Urgentnom (VIDEO)

Navijač fudbalskog kluba Seltik, star 34 godine, tokom noći je hitno prevezen u Urgentni centar nakon tuče koja je izbila u centru Beograda.

Foto: Printskrin Instagram/moj.beograd

Prema prvim informacijama iz domaćih medija, reč je o državljaninu Škotske koji je zadobio povrede glave i trenutno se nalazi na bolničkom lečenju.

Podsetimo, incident se dogodio sinoć u Zmaj Jovinoj ulici, u samom srcu srpske prestonice. Grupa maskiranih huligana napala je strane navijače koji su u majicama Seltika sedeli u nekoliko kafića. Navijači su inače doputovali u Beograd kako bi večeras prisustvovali utakmici između Crvene zvezde i njihovog kluba (21.00, RTS1, Arena premijum 1) na "Marakani".

Očevici navode da je sve počelo kratkom raspravom, a zatim se sukob u roku od nekoliko sekundi pretvorio u masovnu tuču u kojoj se, kako svedoci opisuju, "nije znalo ko koga udara". Napadači su se razbežali pre nego što je stigla policija, dok su na mestu događaja ostali prevrnuti stolovi, stolice i razbijeno staklo.

Na lice mesta sinoć je upućen veliki broj policijskih patrola, a za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je neko od učesnika priveden.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja