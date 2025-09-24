HAOS U CENTRU BEOGRADA! Pretučeni navijači Seltika, jedan završio u Urgentnom (VIDEO)
Navijač fudbalskog kluba Seltik, star 34 godine, tokom noći je hitno prevezen u Urgentni centar nakon tuče koja je izbila u centru Beograda.
Prema prvim informacijama iz domaćih medija, reč je o državljaninu Škotske koji je zadobio povrede glave i trenutno se nalazi na bolničkom lečenju.
Podsetimo, incident se dogodio sinoć u Zmaj Jovinoj ulici, u samom srcu srpske prestonice. Grupa maskiranih huligana napala je strane navijače koji su u majicama Seltika sedeli u nekoliko kafića. Navijači su inače doputovali u Beograd kako bi večeras prisustvovali utakmici između Crvene zvezde i njihovog kluba (21.00, RTS1, Arena premijum 1) na "Marakani".
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Očevici navode da je sve počelo kratkom raspravom, a zatim se sukob u roku od nekoliko sekundi pretvorio u masovnu tuču u kojoj se, kako svedoci opisuju, "nije znalo ko koga udara". Napadači su se razbežali pre nego što je stigla policija, dok su na mestu događaja ostali prevrnuti stolovi, stolice i razbijeno staklo.
Na lice mesta sinoć je upućen veliki broj policijskih patrola, a za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je neko od učesnika priveden.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
OKRŠAJ BIVŠIH PRVAKA EVROPE: Delije će obradovati ovaj podatak - Seltik nikada nije pobedio na gostovanju srpskim klubovima
Crvena zvezda igra svoju prvu utakmicu u Ligi Evrope. Na stadionu "Rajko Mitić" srpski prvak dočekuje škotskog šampiona Seltik.
24. 09. 2025. u 07:30
PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju
Novak Đoković je doneo važnu odluku.
23. 09. 2025. u 15:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)