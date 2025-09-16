POČELA LIGA ŠAMPIONA: Arsenal pobedio u Španiji, istorijski trijumf Sent Žiloe

POČELA je Liga šampiona! Takmičenje su otvorili Atletik Bilbao - Arsenal i PSV - SenT Žiloa.

FOTO: Tanjug/AP/Miguel Oses

"Tobdžije" su kao gosti opravdali ulogu favorita na "San Mamesu" i trijumfovali su sa 2:0, ali morali su da se pomuče da dođu do pobede.

Kakvu izmenu je napravio Mikel Arteta. Na teren je u 71. minutu poslao Gabrijela Martinelija, da bi Brazilac samo minut kasnije pogodio za vođstvo tima iz Londona.

Tačku na ovaj meč stavio je još jedan rezervista Leandro Trosar. On je mrežu Baskijaca zatresao u 87. minutu.

U drugoj utakmici odigranoj u ovom terminu istorijsku pobedu ostvario je šampion Belgije, Sent Žiloa koji je kao gost savladao PSV sa 3:1.

Već posle 45 minuta na semaforu je stajalo 2:0, a golove su postigli Promis David i Anur Ait el Hađ. Na 3:0 povisio je Kevin Mek Alister.

Počasni pogodak za "filipsovce" dao je u nadoknadi vremena Ruben van Bomel. To je bilo dovoljno samo da se ublaži poraz.

PSV u narednom meču gostuje Bajer Leverkuzenu, dok Sen Žiola dočekuje Njukasl.

