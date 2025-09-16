Fudbal

POČELA LIGA ŠAMPIONA: Arsenal pobedio u Španiji, istorijski trijumf Sent Žiloe

Časlav Vuković

16. 09. 2025. u 21:17

POČELA je Liga šampiona! Takmičenje su otvorili Atletik Bilbao - Arsenal i PSV - SenT Žiloa.

ПОЧЕЛА ЛИГА ШАМПИОНА: Арсенал победио у Шпанији, историјски тријумф Сент Жилое

FOTO: Tanjug/AP/Miguel Oses

"Tobdžije" su kao gosti opravdali ulogu favorita na "San Mamesu" i trijumfovali su sa 2:0, ali morali su da se pomuče da dođu do pobede.

Kakvu izmenu je napravio Mikel Arteta. Na teren je u 71. minutu poslao Gabrijela Martinelija, da bi Brazilac samo minut kasnije pogodio za vođstvo tima iz Londona.

Tačku na ovaj meč stavio je još jedan rezervista Leandro Trosar. On je mrežu Baskijaca zatresao u 87. minutu.

U drugoj utakmici odigranoj u ovom terminu istorijsku pobedu ostvario je šampion Belgije, Sent Žiloa koji je kao gost savladao PSV sa 3:1.

Već posle 45 minuta na semaforu je stajalo 2:0, a golove su postigli Promis David i Anur Ait el Hađ. Na 3:0 povisio je Kevin Mek Alister.

Počasni pogodak za "filipsovce" dao je u nadoknadi vremena Ruben van Bomel. To je bilo dovoljno samo da se ublaži poraz.

PSV u narednom meču gostuje Bajer Leverkuzenu, dok Sen Žiola dočekuje Njukasl.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLAHOVIĆ UŽIVA TUDOROVO POVERENJE: Stara dama osokoljena pobedom u derbiju Italije dočekuje starog dužnika

VLAHOVIĆ UŽIVA TUDOROVO POVERENjE: "Stara dama" osokoljena pobedom u "derbiju Italije" dočekuje starog dužnika