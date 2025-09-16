SINE, NE RADI SE TO TAKO! Srbin koji je odjavio "orlove" dobio šamarčinu o kojoj bruji ceo svet

LIVERPUL gazi u Premijer ligi, slavili su i na gostovanju Barnliju golom Mohameda Salaha sa bele tačke u sudijskoj nadoknadi.

Foto Profimedia

Ipak, ono o čemu više bruji Ostrvo je Miloš Kerkez. Mađarski internacionalac srpskog porekla izveden je iz igre u 38. minutu. Očigledno nezadovoljan pojedinim reakcijama svog novog levog beka, holandski menadžer Arne Slot uveo je umesto njega u igru iskusnog Endija Robertsona i odmah kraj aut-linije mu ukazao na grešku.

Čim je napustio teren stadiona "Tarf Mur" pred 22.000 gledalaca, Kerkez je saslušao gde je grešio, a potom je seo na klupu. Prethodno je dobio žuti karton u 22. zbog simuliranja prekršaja u kaznenom prostoru Barnlija posle duplog pasa sa Rajanom Gravenberhom.

Sudija Majkl Oliver istog trenutka je prekinuo igru i dodelio loptu domaćinu, a igrači Barnlija, na čelu sa Kajlom Vokerom, zamerili su Kerkezu to što je glumio prekršaj.

Nakon odlaska Trenta Aleksander Arnolda u Real Madrid Arne Slot je insistirao na novim bekovima i doveo je Džeremija Frimponga desno i Miloša Kerkeza levo. Sada je objasnio zašto je Kerkeza zamenio u 38. minutu.

- Zato što je dobio žuti karton. Mislim da su navijači ovde pomislili da imaju šanse da pobede ako on dobije drugi žuti karton. Sa Milošem nikad nisam 100 odsto siguran kada će doći sledeći faul - rekao je Slot.

I Robertson je govorio o Kekrezu.

- Kerkez je mlad i mislim da to zaboravljamo. Pokušavam da mu pomognem koliko god mogu, ali želim i da ga pritisnem i da igram. On će biti startni levi bek Liverpula u budućnosti i na meni je da ga nateram da napreduje. Samo mora da radi vredno i ne dozvoli da ovo utiče na njega. A neće uticati jer je on samopouzdanja i ja sam tu da mu pomognem. Ovo je ogroman korak, ja sam došao iz Hala, on iz Bornmuta, dosta je slično. Mnogo više očiju je na tebi u dresu Liverpula nego ova dva kluba, ali mislim da se dobro prilagodio - uveren je Endi Robertson.

Fudbaler iz Vrbasa stigao je ovog leta u Liverpul iz Bornmuta za 46,9 miliona evra i odmah je u skladu s tim dobio ulogu startnog levog bek. Nakon što je odigrao čitav utakmice protiv Njukasla i Arsenala na početku sezone, na gostovanju Barnliju je prvi put zamenjen. Podsećanja radi, Kerkez je odbio Srbiju i izabrao Mađarsku.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja