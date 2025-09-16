SINE, NE RADI SE TO TAKO! Srbin koji je odjavio "orlove" dobio šamarčinu o kojoj bruji ceo svet
LIVERPUL gazi u Premijer ligi, slavili su i na gostovanju Barnliju golom Mohameda Salaha sa bele tačke u sudijskoj nadoknadi.
Ipak, ono o čemu više bruji Ostrvo je Miloš Kerkez. Mađarski internacionalac srpskog porekla izveden je iz igre u 38. minutu. Očigledno nezadovoljan pojedinim reakcijama svog novog levog beka, holandski menadžer Arne Slot uveo je umesto njega u igru iskusnog Endija Robertsona i odmah kraj aut-linije mu ukazao na grešku.
Čim je napustio teren stadiona "Tarf Mur" pred 22.000 gledalaca, Kerkez je saslušao gde je grešio, a potom je seo na klupu. Prethodno je dobio žuti karton u 22. zbog simuliranja prekršaja u kaznenom prostoru Barnlija posle duplog pasa sa Rajanom Gravenberhom.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Sudija Majkl Oliver istog trenutka je prekinuo igru i dodelio loptu domaćinu, a igrači Barnlija, na čelu sa Kajlom Vokerom, zamerili su Kerkezu to što je glumio prekršaj.
Nakon odlaska Trenta Aleksander Arnolda u Real Madrid Arne Slot je insistirao na novim bekovima i doveo je Džeremija Frimponga desno i Miloša Kerkeza levo. Sada je objasnio zašto je Kerkeza zamenio u 38. minutu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Zato što je dobio žuti karton. Mislim da su navijači ovde pomislili da imaju šanse da pobede ako on dobije drugi žuti karton. Sa Milošem nikad nisam 100 odsto siguran kada će doći sledeći faul - rekao je Slot.
I Robertson je govorio o Kekrezu.
- Kerkez je mlad i mislim da to zaboravljamo. Pokušavam da mu pomognem koliko god mogu, ali želim i da ga pritisnem i da igram. On će biti startni levi bek Liverpula u budućnosti i na meni je da ga nateram da napreduje. Samo mora da radi vredno i ne dozvoli da ovo utiče na njega. A neće uticati jer je on samopouzdanja i ja sam tu da mu pomognem. Ovo je ogroman korak, ja sam došao iz Hala, on iz Bornmuta, dosta je slično. Mnogo više očiju je na tebi u dresu Liverpula nego ova dva kluba, ali mislim da se dobro prilagodio - uveren je Endi Robertson.
Fudbaler iz Vrbasa stigao je ovog leta u Liverpul iz Bornmuta za 46,9 miliona evra i odmah je u skladu s tim dobio ulogu startnog levog bek. Nakon što je odigrao čitav utakmice protiv Njukasla i Arsenala na početku sezone, na gostovanju Barnliju je prvi put zamenjen. Podsećanja radi, Kerkez je odbio Srbiju i izabrao Mađarsku.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
JEDAN KLUB, PREKO 1000 DRESOVA: Fudbalski fanatik ušao u Ginisovu knjigu rekorda
06. 09. 2025. u 14:37
TUGA! Preminuo fudbaler Liverpula
04. 09. 2025. u 18:23
VLAHOVIĆ UŽIVA TUDOROVO POVERENjE: "Stara dama" osokoljena pobedom u "derbiju Italije" dočekuje starog dužnika
JUVENTUS dočekuje Borusiju Dortmund u prvom kolu Lige šampiona, u reprizi finala iz 1997. godine.
16. 09. 2025. u 07:30
UEFA "PRESEKLA": Evo gde se igra Srbija - Albanija nakon što je FSS tražio da se utakmica izmesti iz Beograda!
Srbija i Engleska igrali su prošlog utorka u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su izazvale ogromnu pažnju.
15. 09. 2025. u 19:49
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)