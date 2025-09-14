Spartak iz Subotice i Partizan igraju utakmicu 8. kola Superlige Srbije u fudbalu, a možete je pratiti uživo uz prenos na portalu "Novosti".

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Spartak - Partizan 0:0

Nakon što je Crvena zvezda nokautirala Železničar i tako se, odigravši ranije, probila na prvo mesto tabele fudbalskog prvenstva Srbije, crno-beli su u pohod na povratak na čelnu poziciju krenuli nedugo zatim, na samom severu naše zemlje.

Prvi su, međutim, pripretili Subotičani, kada su u petom minutu preko Tomovića uspeli da se probiju po levoj strani, ali upotrebljiv centaršut je izostao zbog dobre intervencije odbrane crno-belih. Oni su odmah uzvratili u sledećoj akciji, završenoj udarcem Kostića, koji je bio izblokiran.

Startne postave, Spartak - Partizan Spartak: Vulić - Bilingi, Milunović; Kolarić, Sekulić - -Ebuka, Leo Antonio - Babić, Čejić, Tomović - Pavković Partizan: M. Milošević - Đurđević, Milić, Simić, Jurčević - Karabeljov - Sek, Dragojević, Vukotić, Kostić - J. Milošević

Uoči meča

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je da crno-bele očekuje veoma težak i izazovan meč protiv Spartaka i dodao da klub iz Humske ne beži od uloge favorita u Subotici.

Strateg "parnog valjka" je podsetio da meč sa Subotičanima dolazi posle reprezentativne pauze. On je istakao da zbog obaveza u reprezentaciji tek od srede ima na okupu ceo tim.

- Očekuje nas veoma teško i izazovno gostovanje iz nekoliko razloga. Prvi i osnovni je razlog zato što smo mi mlada ekipa, koja se tek formira i koja tek gradi svoj identitet. Nikako ne možemo ni jednoj obavezi koja je ispred nas da pristupamo opušteno. Drugi razlog je taj što je ispred nas ekipa Spartaka, koja je u prethodnim utakmicama protiv Železničara i Novog Pazara pokazala određeni kvalitet i karakter - rekao je Blagojević na konferenciji za medije u Beogradu.

On je podsetio da Partizan na poslednja dva meča protiv Spartaka nije uspeo da zabeleži pobedu.

- Igrali smo u prolećnom delu prošle sezone u Beogradu bez pobednika, 2:2, a pre toga smo izgubili u Subotici. Sve to poziva na ozbiljan oprez. Izuzetno poštujem kolegu Dušana Đorđevića. Znam da se radi o ozbiljnom treneru, koji će sigurno pripremiti ekipu protiv nas. Plus naše poslednje gostovanje u Nišu sa koga ne nosimo u potpunosti pozitivne utiske. U svakom trenutku ova ekipa jednostavno mora da pruži maksimum. Svih 90 minuta mora da postoji ozbiljan pristup kako bismo došli do rezultata kakav želimo.

Partizan se pred početak ovog kola nalazio na prvom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 16 bodova iz šest utakmica, dok je Spartak bio pretposlednji, na 13. poziciji, sa šest bodova iz sedam mečeva.

- Samo ime Partizana donosi breme favorita. Tu nema ništa sporno, bez obzira na situaciju i bez obzira na to koji tim izađe na teren, makar izašli i kadeti. Ali svesni smo da smo mlada ekipa u sazrevanju, koja raste, gradi se i gradi svoj identitet. To ima prednosti, ali ima i nedostatke. Kao i svi klubovi, i mi imamo svoju problematiku i izazove u radu. Ne bežimo od uloge favorita na ovoj utakmici, a da li će biti teško - biće sigurno. Na nama je da nametnemo svoje vrednosti, da smanjimo greške koje su se pojavljivale u prethodnim utakmicama i da se nadamo najboljem - istakao je Blagojević.

