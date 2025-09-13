Fudbal

KAKAV DEBI ALEKSANDRA MITROVIĆA: Kapiten Srbije strelac u prvoj utakmici za Al Rajan (VIDEO)

Časlav Vuković

13. 09. 2025. u 21:31

FUDBALERI Al Rajana i SK Katara odigrali su večeras u Dohi nerešeno 1:1 u meču 4. kola katarskog prvenstva, a za domaći tim je debitovao Aleksandar Mitrović.

КАКАВ ДЕБИ АЛЕКСАНДРА МИТРОВИЋА: Капитен Србије стрелац у првој утакмици за Ал Рајан (ВИДЕО)

FOTO: Profimedia

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije pogodio je za Al Rajan u prvom minutu minutu, ali to nije bilo dovoljno da se upiše trijumf. 

Gostujući tim došao do remija preko Alija Saudija u desetom minutu nadoknade i tako postavio konačan rezultat.

Mitrović je ušao u igru u 59. minutu i upisao prvu klupsku utakmicu od maja, kada je bio član Al Hilala.

SK Katar se nalazi na drugom mestu na tabeli sa 10 bodova, dok je Al Rajan na četvrtoj poziciji sa sedam.

