KAKAV DEBI ALEKSANDRA MITROVIĆA: Kapiten Srbije strelac u prvoj utakmici za Al Rajan (VIDEO)
FUDBALERI Al Rajana i SK Katara odigrali su večeras u Dohi nerešeno 1:1 u meču 4. kola katarskog prvenstva, a za domaći tim je debitovao Aleksandar Mitrović.
Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije pogodio je za Al Rajan u prvom minutu minutu, ali to nije bilo dovoljno da se upiše trijumf.
Gostujući tim došao do remija preko Alija Saudija u desetom minutu nadoknade i tako postavio konačan rezultat.
Mitrović je ušao u igru u 59. minutu i upisao prvu klupsku utakmicu od maja, kada je bio član Al Hilala.
SK Katar se nalazi na drugom mestu na tabeli sa 10 bodova, dok je Al Rajan na četvrtoj poziciji sa sedam.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
"IDIOTI, DOSTA JE"! Oglasio se predsednik UEFA pred meč Srbije i Albanije u Leskovcu
12. 09. 2025. u 09:23
ALBANAC OPET PROVOCIRA: Razbesneo Srbe nakon eliminacije, a sada nastavio...
13. 09. 2025. u 13:15
"HVALA": Zvezda se oprostila od OVOG fudbalera
13. 09. 2025. u 11:35
"VIOLA" ĆE POKUŠATI DA PREKINE CRNI NIZ PROTIV ŠAMPIONA: Domaći teren i kadrovski problemi gostiju su glavni aduti
NAPOLI nastavlja šampionsku odbranu u Seriji A gostovanjem na stadionu „Franki“ u Firenci, gde ih u subotu dočekuje Fiorentina.
13. 09. 2025. u 09:00 >> 09:54
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)