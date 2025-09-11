RUSIJA BAŠ NERVIRA ENGLEZE: Zbog Romana Abramoviča pokrenuta ogromna istraga protiv Čelsija!
Fudbalska asocijacija Engleske (Ef-Ej) optužila je Čelsi za 74 navodna kršenja pravila u vezi sa isplatama agentima između 2009. i 2022. godine, preneo je danas Bi-Bi-Si.
Ef-Ej je objavio da se optužbe prvenstveno odnose na događaje između sezona 2010/2011. i 2015/2016.
Navodna kršenja pravila odnose se na agente, posrednike i ulaganja trećih strana u igrače. Čelsi ima rok do 19. septembra da odgovori na ove optužbe.
Britanski mediji podsećaju da je ruski oligarh Roman Abramovič bio vlasnik londonskog kluba od 2003. do 2022. godine. Potom ga je nasledio američki biznismen Ted Boli.
