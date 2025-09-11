Fudbal

RUSIJA BAŠ NERVIRA ENGLEZE: Zbog Romana Abramoviča pokrenuta ogromna istraga protiv Čelsija!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 09. 2025. u 22:55

Fudbalska asocijacija Engleske (Ef-Ej) optužila je Čelsi za 74 navodna kršenja pravila u vezi sa isplatama agentima između 2009. i 2022. godine, preneo je danas Bi-Bi-Si.

РУСИЈА БАШ НЕРВИРА ЕНГЛЕЗЕ: Због Романа Абрамовича покренута огромна истрага против Челсија!

Foto arhiva VN

Ef-Ej je objavio da se optužbe prvenstveno odnose na događaje između sezona 2010/2011. i 2015/2016.

Navodna kršenja pravila odnose se na agente, posrednike i ulaganja trećih strana u igrače. Čelsi ima rok do 19. septembra da odgovori na ove optužbe.

Britanski mediji podsećaju da je ruski oligarh Roman Abramovič bio vlasnik londonskog kluba od 2003. do 2022. godine. Potom ga je nasledio američki biznismen Ted Boli. 

