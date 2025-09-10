Fudbal

BOSNA U ČUDU: Navijači iz Srbije došli da navijaju za Bosnu i Hercegovinu protiv Austrije u borbi za Mundijal (FOTO)

Najnovije vesti vezane za fudbalska dešavanja na Balkanu su prilično iznenađujuća.

Screenshot / TV Arena sport

Naime, na utakmicu kvalifikacija za Mundijal između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Austrije, došla je organizovana grupa navijača iz Srbije.

Da navija za BiH.

U pitanju su navijači Novog Pazara, "Torcida Sandžak".

Njihovu zastavu možete videti levo, pored glavnog transparenta bosanskih tifoza, "BH Fanatikosa".

Navijači Novog Pazara kreću da bodre Bosnu protiv Austrije / Screenshot / Balkanski navijači

Novopaarski navijači se, inače, ne libe da ističu i zastave turske...

Printskrin/Arena sport

Pa opet, ova navijačka pomoć iz Srbije nije pomogla reprezentaciji Bosne i Hercegovine:
 

Austrija je u Zenici pobedila sa 1:2 i to uz igrača manje, usled isključenja u sudijskoj nadoknadi vremena.

Selekcija BiH je tako dživela prvi poraz, pa i dalje ima 12 bodova, isto koliko i Austrijanci, neporaženi i uz odigrani meč manje. Na pet bodova udaljenosti je Rumunija, a na dnu tabele su Kipar i San Marino.

Podsetimo, samo pobednici grupa idu direktno na šampionat planete 2026. a od 12 drugoplasiranih ekipa, kroz baraž će postati poznata još četiri učesnika Mundijala.

