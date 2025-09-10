BOSNA U ČUDU: Navijači iz Srbije došli da navijaju za Bosnu i Hercegovinu protiv Austrije u borbi za Mundijal (FOTO)
Najnovije vesti vezane za fudbalska dešavanja na Balkanu su prilično iznenađujuća.
Naime, na utakmicu kvalifikacija za Mundijal između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Austrije, došla je organizovana grupa navijača iz Srbije.
Da navija za BiH.
U pitanju su navijači Novog Pazara, "Torcida Sandžak".
Njihovu zastavu možete videti levo, pored glavnog transparenta bosanskih tifoza, "BH Fanatikosa".
Novopaarski navijači se, inače, ne libe da ističu i zastave turske...
Pa opet, ova navijačka pomoć iz Srbije nije pomogla reprezentaciji Bosne i Hercegovine:
Austrija je u Zenici pobedila sa 1:2 i to uz igrača manje, usled isključenja u sudijskoj nadoknadi vremena.
Selekcija BiH je tako dživela prvi poraz, pa i dalje ima 12 bodova, isto koliko i Austrijanci, neporaženi i uz odigrani meč manje. Na pet bodova udaljenosti je Rumunija, a na dnu tabele su Kipar i San Marino.
Podsetimo, samo pobednici grupa idu direktno na šampionat planete 2026. a od 12 drugoplasiranih ekipa, kroz baraž će postati poznata još četiri učesnika Mundijala.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
