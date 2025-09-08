SPEKTAKL U KVALIFIKACIJAMA ZA SVETSKO PRVENSTVO! Izrael i Italija odigrali meč za pamćenje - čak devet pogodaka
Fudbaleri Italije pobedili su Izrael 5:4 (1:1) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, u grupi I.
Spektakularan meč viđen je u Debrecinu gde je Izrael dočekao Italiju.
Nakon prvog poluvremena rezultat je bio 1:1, da bi u nastavku viđeno čak sedam pogodaka.
Pobedonosni gol za Italiju postigao je Tonali u 91. minutu.
