SPEKTAKL U KVALIFIKACIJAMA ZA SVETSKO PRVENSTVO! Izrael i Italija odigrali meč za pamćenje - čak devet pogodaka

Fudbaleri Italije pobedili su Izrael 5:4 (1:1) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, u grupi I.

FOTO: Tanjug/AP

Spektakularan meč viđen je u Debrecinu gde je Izrael dočekao Italiju.

Nakon prvog poluvremena rezultat je bio 1:1, da bi u nastavku viđeno čak sedam pogodaka.

Pobedonosni gol za Italiju postigao je Tonali u 91. minutu.

