PANIKA! Da li tereni sa veštačkom travom izazivaju rak kod dece i ostalih sportista?!

Razlog je što su pojedini naučinici u Velikoj Britaniji ukazali na opasnost od kancerogenih materijala koji se koriste za veštačku travu, podlogu kojom se pokriva sve veći broj fudbalski terena.

A o čemu se, zapravo, radi?

Veštački tereni sa sintetičkom travom često sadrže mikroplastiku (iz guma ili plastike) i hemikalije poput PFAS (poznate kao "večne hemikalije" jer se ne razgrađuju). Ove supstance mogu da uđu u organizam preko kože, disanja ili gutanja (naročito kod dece ili sportista koji padaju na teren). Studije pokazuju da mikroplastika može da ošteti DNK, da izazove upale i potencijalno dovede do mutacija koje su povezane sa rakom, ali direktna veza sa kancerom nije konačno utvrđena – uglavnom su to samo pojedinačni slučajevi ili neke preliminarne studije.

Na primer, pojedine istrage su pokazale da sintetička trava može da sadrži varijacije mikroplastike i opasnih hemikalija, što povećava rizik od toksičnosti. Sa druge strane, PFAS su povezane sa rakom bubrega, štitne žlezde i drugim bolestima, a otkrivene su u samoj veštačkoj travi i tzv. "mrvicama" koje se takođe koriste za pravljenje terena sa sintetičkom podlogom.

Porast raka kod dece (kao što je leukemija ili limfom) se pominje u nekim člancima, a u pojedinim se navodi statistika o "porastu od oko 40% kod dece ispod 15 godina u odnosu na 1990-e godine", što se povezuje sa širenjem veštačkih terena, ali ovo je samo korelacija, ne i dokazana uzročnost.

Neki izvori, poput američkih studija, pominju pojedinačne slučajeve raka kod golmana ili igrača koji često koriste ove terene, ali...

Šta, zapravo, kažu britanski naučnici i Univerzitet u Sterlingu?

Profesor Endru Voterson sa Univerziteta u Sterlingu je često citiran u ovim raspravama. U intervjuu za "Good Health", on je rekao da studije pokazuju da mikroplastika sa ovih terena ne može biti potpuno zadržana (u samom igralištu) i da postoje sve veći dokazi o ozbiljnim zdravstvenim efektima, uključujući oštećenje DNK-a i promene u genskoj aktivnosti koje mogu dovesti do raka.

On je koautor studije koja poziva na zabranu 3G terena u Škotskoj zbog kancerogenih hemikalija u pomenutim gumenim mrvicama.

Studija iz 2024. sa ovog univerziteta upozorava na kancerogene supstance, mikroplastiku i PFAS, preporučujući preventivnu zabranu jer trenutni zdravstveni pregledi nisu dovoljni da bi se lako utvrdila opasnost.

Voterson naglašava da rizici uključuju ne samo igrače, već i radnike koji postavljaju i održavaju terene.

Drugi britanski ekspert, Džordž Tranter iz Kraljevskog društva za hemiju, kritikuje aktuelne regulacije jer limiti za toksične PAH (policiklične aromatične ugljovodonike) nisu dovoljno strogi, posebno za decu.

Šta kažu stručnjaci iz Evropske Unije?

EU stručnjaci su potvrdili rizike. Evropska komisija je najavila zabranu na gumene mrvice do 2031. godine zbog zagađenja životne sredine i zdravstvenih rizika, smanjujući dozvoljene nivoe PAH na 20 mg/kg.

Evropska agencija za hemikalije (ECHA) je 2017. jeste zaključila da nema značajnih zdravstvenih rizika, ali preporučuje mere opreza poput pranja ruku i izbegavanja gutanja mrvica. Što je, jelte, logično - jer ko bi želeo da guta plastiku... Ali, opet, čim je još tada bilo "preporučenih mera opreza", to mnoge sada navodi da misao "gde je bilo dima, bilo je i vatre". A vatru su izazvali pomenuti naučnici sa Sterlinga.

PFAS se, inače, koriste u proizvodnji veštačke trave i mrvica, a kombinovane sa mikroplastikom mogu biti još toksičnije, kako pokazuju nova istraživanja.

A šta kažu Rusi?

Kada su videli ove britanske tvrdnje, iz ruskog portala "Meš" obratili su se lekarima iz svoje zemlje i potom ovo objavili:

"Kontaktirali smo nekoliko ruskih stručnjaka i pitali ih da li veštačka trava zaista može izazvati rak. Odgovor je bio... pomešan. Rečeno je da postoji generalna opasnost od raka. Ali, iako mikroplastika sadržana u veštačkim podlogama zaista može da izazove zdravstvenu štetu, ali samo ako dospe u jednjak ili je u dužem kontaktu sa kožom", piše pomenuti ruski medij.

