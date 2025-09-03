SVEČANO U STAROJ PAZOVI! Fudbalski savez Srbije dodelio Zlatne i Dijamantske lopte reprezentativcima

Fudbalski savez Srbije dodelio je danas u Staroj Pazovi prestižne nagrade Zlatne i Dijamantske lopte igračima koji su odigrali više od 50 i više od 75 utakmica za reprezentaciju.

Foto: N. Paraušić

Kako je objavljeno na sajtu Saveza, spontano, iskreno, u pojedinim trenucima veoma emotivno, protekao je svečani čin dodele priznanja igračima koji su brojem odigranih utakmica, ali pre svega pristupom, harizmom i ljubavlju prema reprezentaciji, inspirisali mnoge generacije.

Zlatne lopte za 50 i više nastupa u dresu državnog tima dodeljene su šestorici igrača: Andriji Živkoviću, Saši Lukiću, Nemanji Maksimoviću, Nemanji Gudelju, Nikoli Milenkoviću i Filipu Kostiću.

Dijamantska lopta za više od 75 odigranih utakmica za reprezentaciju dodeljena je kapitenu, najboljem strelcu u istoriji srpske reprezentacije Aleksandru Mitroviću, dok će Dušanu Tadiću biti naknadno uručena.

Mitrović je debitovao za državni tim kod selektora Siniše Mihajlovića 7. juna 2013. godine protiv Belgije u Briselu.

"Lepo je kada vas poštuju u klubovima gde igrate i gde dajete golove, kada vam skandiraju ime. Mislim da nema ništa lepše, barem iz mog iskustva, kada vas vaši saigrači i vaš narod nagrade za sav rad i trud koji ste uložili. Za nadu i radost koju ste im podarili. Mi ovde smo doneli puno radosti našem narodu zbog svega, ovo je lep jubilej i moje čestitke svima", rekao je Mitrović.

"Verujem da će u budućnosti biti još mnogo igrača koji će dobiti ovo priznanje, koji će nam doneti neke nove rekorde, svi se nadamo i uspehe. Svima čestitke i zajedno u nove pobede", dodao je Mitrović.

Srpska ekipa priprema se za dve predstojeće utakmice, u subotu protiv Letonije u Rigi i tri dana kasnije protiv Engleske u Beogradu, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

