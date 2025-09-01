Fudbal

ŠIPTAR ZGROZIO FUDBALSKI SVET! Novi saigrač Dušana Vlahovića izazvao skandal na Apeninima

Новости онлине

01. 09. 2025. u 14:26

Novi saigrač Dušana Vlahovića i Filipa Kostića tek što je pristigao u Juventus, a već je uspeo da napravi skandal.

ШИПТАР ЗГРОЗИО ФУДБАЛСКИ СВЕТ! Нови саиграч Душана Влаховића изазвао скандал на Апенинима

Foto: Printskrin

Naime, reprezentativac tzv. Kosova Edon Zegrova došao je u Torino kako bi obavio redovne lekarske preglede, a usput se pozdravio i sa navijačima.

I ništa tu ne bi bilo problematično da nije uzeo da potpiše zastavu UČK, terorističke organizacije poznate po svirepim ubistvima srpskog stanovništva tokom sukoba u našoj južnoj pokrajini.

Očekuje se da će Zegrova potpisati trogodišnji ugovor sa italijanskim velikanom.

Njegov prethodni klub će za ovog krilnog igrača dobiti 20 miliona evra.

Zegrova je inače pre Lila igrao u švajcarskom Bazelu, a tokom perioda u Francuskoj, njegova tržišna vrednost je skoro utrostručena.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!
Svet

0 0

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: "Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!"

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

01. 09. 2025. u 15:22

ON SE BOGA NE BOJI! Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Fudbal

0 0

"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka

Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.

01. 09. 2025. u 15:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILJA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U

BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILjA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U