ŠIPTAR ZGROZIO FUDBALSKI SVET! Novi saigrač Dušana Vlahovića izazvao skandal na Apeninima

Novi saigrač Dušana Vlahovića i Filipa Kostića tek što je pristigao u Juventus, a već je uspeo da napravi skandal.

Foto: Printskrin

Naime, reprezentativac tzv. Kosova Edon Zegrova došao je u Torino kako bi obavio redovne lekarske preglede, a usput se pozdravio i sa navijačima.

I ništa tu ne bi bilo problematično da nije uzeo da potpiše zastavu UČK, terorističke organizacije poznate po svirepim ubistvima srpskog stanovništva tokom sukoba u našoj južnoj pokrajini.

Očekuje se da će Zegrova potpisati trogodišnji ugovor sa italijanskim velikanom.

Njegov prethodni klub će za ovog krilnog igrača dobiti 20 miliona evra.

Zegrova je inače pre Lila igrao u švajcarskom Bazelu, a tokom perioda u Francuskoj, njegova tržišna vrednost je skoro utrostručena.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu