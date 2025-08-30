TOTALNO LUDA UTAKMICA U PREMIJER LIGI: Junajted bio pred novim kiksom, spasao ga Bruno Fernandeš

NE može bez napetosti i nervoze za navijače Mančester junajteda kada njihov klub igra utakmicu. Tako je bilo i ove subote na "Old Trafordu". Na kraju su ipak zadovolji otišli kući, pošto su "crveni đavoli" pobedili Barnli sa 3:2.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Hodgson

Nakon blamaže i ispadanja u Liga kupu od četvrtoligaša Grimzbija sve je bilo loše oko kluba. Počelo je da se priča o odlasku Rubena Amorima, no Portugalac je uspeo pronađe naćin i odvede ekipu do prvog trijumfa ove sezone.

Veoma dobro je izgledao domaćin u prvom poluvremenu u kom se propisno ispromašivao. Posle 45 minuta Junajted je vodio sa 1:0, a vrlo lako je prednost mogla da bude i veća. Jedini gol bio je delo Džoša Kalena koji je zatresao sopstvenu mrežu.

Navijače na "Old Trafordu" je u 55. minutu šokirao Lajl Foster. Ipak, "crveni đavoli" su vratili vođstvo već u sledećem napadu, strelac je bio Brajan Mbeumo.

Samo devet minuta je trajala prednost Junajteda. Igrao se 66. minut kad je Džejdon Antoni dobro reagovao u kaznenom prostoru rivala i savladao Altaja Bajindira.

Kad su svi očekivali novi kiks tima Rubena Amorima na delo je isplivala neopreznost Džoša Lorena. On je u svom šesnaestercu povlačio za dres Amada Dijaloa, a posle gledanja snimka nakon poziva iz VAR sobe na belu tačku je pokazao sudija Sem Berot.

Za razliku od utakmice sa Fulamom Bruno Fernandeš je ovoga puta bio siguran sa 11 metara i na taj način je svom timu doneo prvu premijerligašku pobedu ove sezone.

Mančester junajted se posle tri kola nalazi na devetom mestu sa četiri boda, Barnli je 11. sa jednim manje.

