GOTOVO JE! Direktor Juventusa otkrio gde Dušan Vlahović nastavlja karijeru
SAGA je završena!
Juventus je stavio tačku na sve dileme – Dušan Vlahović će i u predstojećoj sezoni predvoditi napad "“stare dame".
Posle žreba za Ligu šampiona, gde je torinski tim dobio izuzetno zahtevnu grupu, direktor Damijen Komoli potvrdio je da srpski reprezentativac ostaje u crno-belom dresu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Podsetimo, Juventus je mesecima razmatrao opciju prodaje Vlahovića, čiji ugovor traje do juna 2026. godine. Ipak, transfer se nije dogodio, a glavni razlog je ogromna plata napadača – 12 miliona evra neto po sezoni, na koju sam igrač nije želeo da pristane da se odrekne.
- Možemo da kažemo da će u 99 odsto Dušan Vlahović ostati sa nama ove sezone", izjavio je Komoli za "Skaj sport".
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
I tako stavio tačku na sve spekulacije koje su tokom leta kružile oko srpskog napadača.
Preporučujemo
"NIKADA NISAM TRAŽIO VLAHOVIĆA!" Alegri demantovao da hoće Srbina u Milanu
28. 08. 2025. u 17:43
KAKAV OBRT! Dušan Vlahović bacio u rebus čelnike Juventusa, ogalsio se i Hrvat
25. 08. 2025. u 11:25
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)