GOTOVO JE! Direktor Juventusa otkrio gde Dušan Vlahović nastavlja karijeru

SAGA je završena!

FOTO: Tanjug/AP

Juventus je stavio tačku na sve dileme – Dušan Vlahović će i u predstojećoj sezoni predvoditi napad "“stare dame".

Posle žreba za Ligu šampiona, gde je torinski tim dobio izuzetno zahtevnu grupu, direktor Damijen Komoli potvrdio je da srpski reprezentativac ostaje u crno-belom dresu.

Podsetimo, Juventus je mesecima razmatrao opciju prodaje Vlahovića, čiji ugovor traje do juna 2026. godine. Ipak, transfer se nije dogodio, a glavni razlog je ogromna plata napadača – 12 miliona evra neto po sezoni, na koju sam igrač nije želeo da pristane da se odrekne.

- Možemo da kažemo da će u 99 odsto Dušan Vlahović ostati sa nama ove sezone", izjavio je Komoli za "Skaj sport".

I tako stavio tačku na sve spekulacije koje su tokom leta kružile oko srpskog napadača.