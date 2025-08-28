KAKVO FUDBALSKO VEČE: Živković i drugari ponizili Hrvate
Fudbaleri PAOK-a plasirali su se večeras u Ligu Evrope pošto su u Solunu ubedljivo slavili protiv ekipe Rijeke rezultatom 5:0.
Hrvatski šampion stigao je u Grčku sa golom prednosti i izglednim šansama da se nađe u drugom po jačini evropskom takmičenju, ali nakon ponižavajuće večeri Rijeka će se pomiriti sa učešćem u Ligi konferencija.
PAOK je već posle prvih pola sata preokrenuo ukupni rezultat golovima Meitea i Konstantelijasa, asistent kod prvog bio je reprezentativac Srbije Andrija Živković, da bi prednost uvećao Čalov početkom drugog poluvremena.
Isključenje Majstorovića dodatno je otežalo posao Riječanima koji su do kraja utakmice primili još dva gola, precizni su bili još i Jakumakis i Pelkas.
Čitav meč za goste odigrao je i srpski internacionalac Mladen Devetak.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)