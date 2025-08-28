Fudbal

KAKVO FUDBALSKO VEČE: Živković i drugari ponizili Hrvate

Новости онлајн

28. 08. 2025. u 21:56

Fudbaleri PAOK-a plasirali su se večeras u Ligu Evrope pošto su u Solunu ubedljivo slavili protiv ekipe Rijeke rezultatom 5:0.

Foto Profimedia

Hrvatski šampion stigao je u Grčku sa golom prednosti i izglednim šansama da se nađe u drugom po jačini evropskom takmičenju, ali nakon ponižavajuće večeri Rijeka će se pomiriti sa učešćem u Ligi konferencija.

PAOK je već posle prvih pola sata preokrenuo ukupni rezultat golovima Meitea i Konstantelijasa, asistent kod prvog bio je reprezentativac Srbije Andrija Živković, da bi prednost uvećao Čalov početkom drugog poluvremena.

Isključenje Majstorovića dodatno je otežalo posao Riječanima koji su do kraja utakmice primili još dva gola, precizni su bili još i Jakumakis i Pelkas.

Čitav meč za goste odigrao je i srpski internacionalac Mladen Devetak.

