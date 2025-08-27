GOTOVO JE! Hrvat prelomio: Poznata sudbina Srbina u dresu Juventusa

SAGA je završena!

Foto: AP

Status Filipa Kostića u Juventusu menjao se tokom prethodnog perioda nebrojeno puta, međutim u aktuelnoj situaciji deluje da će Srbin ostati deo torinskog kluba.

I ne samo da su se šanse značajno povećale da bočni fudbaler ne promeni sredinu, već su sve veći izgledi da će dobiti odgovornu ulogu u narednom periodu.

Na promenu statusa Srbina između ostalog je uticao crveni karton koji je zaradio Andrea Kambijazo, pa će Juventus u naredne dve utakmice biti bez suspendovanog levog beka.

Izostanak Italijana je otvorio prostor za Kostića, pa se očekuje da Srbin zauzme upražnjeno mesto u utakmici protiv Đenove narednog vikenda, ali i potom protiv Intera, ističe Tutomerkato.

U prilog Filipu Kostiću ide i visoko mišljenje koje o njemu ima Igor Tudor, a italijanski mediji ističu da je Srbin bio potpisnik dve pobede nad Nerazurima u prethodnom periodu.

U sezoni 2022/23 bočni fudbaler je prvo na domaćem terenu sa dve asistencije potpisao slavlje 2:0, a potom je u prolećem meču u Milanu postigao gol za minimalni trijumf.

Iz ove perspektive septembar bi mogao da donese novo buđenje Kragujevčanina koji je istovremeno posle dužeg vremena na spisku selektora Dragana Stojkovića.