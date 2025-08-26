Fudbal

"KAMIONI S NOVCEM" KREĆU NA MARAKANU! Crvena zvezda nije ušla u Ligu šampiona, a obezbedila neverovatnu zaradu!

26. 08. 2025. u 23:04

Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, ali će igrati u grupnoj fazi UEFA Lige Evrope i time je obezbedila ogromnu zaradu.

Naravno, zarada nije kao kada se uđe u Ligu šampiona, gde sam plasman donosi 18,62 miliona evra, ali...

Bogatstvo crvneo-belih će se svakako uvećati.

Svako ko se plasira u Ligu Evrope odmah dobija 4,31 miliona evra, kao i bonuse na osnovu desetogodišnjeg učinka i TV prava. 

Zatim, tu je novac od prodatih karata.

Paketi ulaznica će, ako stvari budu na prošlogodišnjem novu, koštati 9.500 dinara za severnu tribinu, 18.000 za istočnu, a 22.000 dinara za zapadnu. Dakle, ne baš tačno, ali, okvirno govoreći, od 80-ak do 188 evra.

Kapacitet "Marakane" je 55.000 gledalaca, od čega po oko 13.000 mesta imaju severna i južna tribina, što znači da će, ako budu rasprodate te dve tribine, to biti 26.000 puta po 80 evra, odnosno 2,08 miliona evra. "Istok" i "zapad" bi mogli da donesu u kasu crveno-belih oko 5,45 miliona evra. Sve ukupno, od ulaznica, oko 7,5 miliona evra. 


Kada se tu dodaju još i reklame, sponzorski ugovori - jasno je koliko je važan i ovaj evropski iskorak Zvezde, ali...

Ni to nije konačna moguća zarada.


Naime, svaka pobeda u Ligi Evrope sada se plaća 450.000 evra (u Ligi šampiona 2,1 miliona), a remi 150.000 (u Ligi šampiona 700.000).

Svih osam klubova koji završe u "Top 8" dobijaju automatski bonus od po 600 hiljada evra. Preostalih osam koji idu u nokaut fazu dobijaju upola manju sumu.

Svako ko se plasira u osminu finala zaradiće još 1,75 miliona. Ko prođe u četvrtfinale još 2,5 miliona, zatim polufinale donosi 4,5 miliona, a učešće u finalu sedam miliona evra. Osvajač Lige Evrope dodatno zarađuje još šest miliona.


Imajući u vidu zagarantovani deo zarade od plasmana u Ligi šampiona, ali i od prodaje karata, kao i bonus na osnovu desetogodišnjeg učinka i TV prava (srpski prvak tu dobija najmanji deo "evropskog kolača", koji je u razmeri od milion do tri miliona evra), kasa Crvene zvezde će se i te kako napuniti.

A svaki dodatni uspeh na terenu, samo će uvećati finansijsku moć kluba s Marakane.

PREDRAG MIJATOVIĆ GRMI! NJegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres tako velikog kluba

