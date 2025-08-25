ISTORIJSKI TRANSFER: Crno-beli doveli najskuplje pojačanje otkad postoje!

Fudbalski klub PAOK napravio je najveći transfer u istoriji kluba.

EPA

Ludilo trese Solun, na stotine navijača PAOK-a sjatilo se na aerodromu kako bi dočekali ubedljivo najskupljeg igrača u istoriji kluba. Dugo su čelnici PAOK-a radili na transferu Hristosa Zafeirisa i konačno su uspeli da slome otpor Slavije iz Praga.

Transfer iznosi 10.000.000 evra fiksno, plus 2.000.000 kroz bonuse, što je najveći transfer u Grčkoj u poslednjih 25 godina, a ubedljivo najskuplje pojačanje tima iz Soluna.

