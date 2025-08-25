Fudbal

ISTORIJSKI TRANSFER: Crno-beli doveli najskuplje pojačanje otkad postoje!

Filip Milošević

25. 08. 2025. u 17:45

Fudbalski klub PAOK napravio je najveći transfer u istoriji kluba.

ИСТОРИЈСКИ ТРАНСФЕР: Црно-бели довели најскупље појачање откад постоје!

EPA

Ludilo trese Solun, na stotine navijača PAOK-a sjatilo se na aerodromu kako bi dočekali ubedljivo najskupljeg igrača u istoriji kluba. Dugo su čelnici PAOK-a radili na transferu Hristosa Zafeirisa i konačno su uspeli da slome otpor Slavije iz Praga.

Transfer iznosi 10.000.000 evra fiksno, plus 2.000.000 kroz bonuse, što je najveći transfer u Grčkoj u poslednjih 25 godina, a ubedljivo najskuplje pojačanje tima iz Soluna.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DELIJE GLEDAJU I NE VERUJU: Crvena zvezda nastavila čistku, posle Lazića i Mitrovića otišao i treći igrač - srpski reprezentativac!
Košarka

0 1

"DELIJE" GLEDAJU I NE VERUJU: Crvena zvezda nastavila čistku, posle Lazića i Mitrovića otišao i treći igrač - srpski reprezentativac!

Kada je prošle nedelje Branko Lazić napustio KK Crvena zvezda, ta vest odjeknula je u srpskoj sportskoj javnosti prilično, jer je u pitanju dosadašnji kapiten kluba i njegov najtrofejniji igrač. Potom se slično desilo i kada je na red došao rastanak sa Lukom Mitrovićem. A danas je crveno-bele napustila još jedna vedeta.

25. 08. 2025. u 19:42

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa

JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa