ARSENAL OPET POBEDIO U PREMIJER LIGI: "Tobdžije" razbile Lids, proradio i Viktor Đokereš

Časlav Vuković

23. 08. 2025. u 20:26

ARSENAL je odlično otvorio novu sezonu. Nakon pobede protiv Mančester junajteda (1:0), "tobdžije" su na svom terenu ubedljivo savladale Lids sa 5:0.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Došao je Viktor Đokereš kao veliko pojačanje u tim iz Londona i taj epitet je potvrdio na ovoj utakmici, pošto je postigao prvi gol u dresu kluba sa "Emirejtsa".

Šveđanin je mrežu rivala zatresao u 48. minutu i posle njegovog pogotka Arsenal je poveo sa 3:0. Pre sjajnog golgetera u strelce su se upisali Jurijen Timber i Bukajo Saka.

STRELAC Viktor Đekereš postigao prvi gol za Arsenal/FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Desni bek "tobdžija" je odigrao savršenu utakmicu, pošto je u 56. minutu pogodio za 4:0, a takođe asistirao je za gol Sake.

Konačan rezultat postavio je u četvrtom minutu nadoknade Viktor Đokereš koji je bio precizan sa bele tačke.

Arsenal posle dva kola ima maksimalnih šest bodova i još uvek nije primio pogodak. Lids je na tri boda.

