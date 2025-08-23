"REZULTAT NE OSLIKAVA IGRU..." Pep Gvardiola nakon poraza Mančester sitija od Totenhema
Fudbaleri Totenhema slavili su na "Etihadu" protiv Mančester sitija (2:0), u drugoj rundi Premijer lige, a Pep Gvardiola je izjavio da rezultat ne oslikava igru na terenu.
- Imao sam osećaj da je bilo malo bolje nego što to rezultat pokazuje. Dobro smo počeli, primili gol koji može da se dogodi, ali smo previše grešili u jednostavnim stvarima. Sa kvalitetom koji imamo, nedopustivo je da toliko puta izgubimo loptu. U tranzicijama smo patili, a kada su dali drugi gol pred kraj poluvremena, postalo je teško - rekao je Gvardiola.
- Protiv Totenhema se to često dešava – kazne vas iz jedne situacije. I pre gola i posle njega, nismo razbijali linije pasovima, igrali smo previše po strani. Kada protivnik igra visok presing, morate da napadate na drugačiji način - dodao je on.
Ipak, bilo je i pozitivnih momenata. Gvardiola je istakao da je njegova ekipa imala dovoljno prilika da preokrene utakmicu.
- Potrebna nam je bila samo jedna lopta. Imali smo šanse – penal nad Oskarom Bobom nije dosuđen, zatim pokušaji Halanda i Čerkija. U završnici smo izgledali dobro, ali jednostavne greške su nas koštale - naglasio je.
Na pitanje o mogućim pojačanjima, Katalonac je ostavio prostor za promene u poslednjoj nedelji prelaznog roka.
- Videćemo. Imamo još nedelju dana. Razgovaramo sa klubom, igračima i agentima. Sve je moguće - zaključio je Gvardiola.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
PREMIJER LIGA: Brentford slavio za Den Tanu, Bornmut i Barnli sigurni kod kuće
23. 08. 2025. u 18:18
KIKS MANČESTER SITIJA: Totenhem je baš opasan, "pevci" pobedili na "Etihadu" (VIDEO)
23. 08. 2025. u 15:45
PETARDA U LONDONSKOM DERBIJU: Čelsi demolirao Vest Hem
23. 08. 2025. u 09:09
PAVLOVIĆ PREDVODNIK NOVE GENERACIJE MILANA: Srpski reprezentativac je jedan od stubova novih "rosonera" Maksa Alegrija
OVOG vikenda počinje Serija A, a mnoge fudbalske fanatike zanima kako će izgledati Milan koji sezonu otvara protiv nojvačije Kremonezea kojeg dočekuje na "San Siru" (20.45).
23. 08. 2025. u 12:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)