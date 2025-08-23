Fudbal

"REZULTAT NE OSLIKAVA IGRU..." Pep Gvardiola nakon poraza Mančester sitija od Totenhema

Filip Milošević

23. 08. 2025. u 19:25

Fudbaleri Totenhema slavili su na "Etihadu" protiv Mančester sitija (2:0), u drugoj rundi Premijer lige, a Pep Gvardiola je izjavio da rezultat ne oslikava igru na terenu.

Foto: Profimedia

- Imao sam osećaj da je bilo malo bolje nego što to rezultat pokazuje. Dobro smo počeli, primili gol koji može da se dogodi, ali smo previše grešili u jednostavnim stvarima. Sa kvalitetom koji imamo, nedopustivo je da toliko puta izgubimo loptu. U tranzicijama smo patili, a kada su dali drugi gol pred kraj poluvremena, postalo je teško - rekao je Gvardiola.

- Protiv Totenhema se to često dešava – kazne vas iz jedne situacije. I pre gola i posle njega, nismo razbijali linije pasovima, igrali smo previše po strani. Kada protivnik igra visok presing, morate da napadate na drugačiji način - dodao je on.

Ipak, bilo je i pozitivnih momenata. Gvardiola je istakao da je njegova ekipa imala dovoljno prilika da preokrene utakmicu.

- Potrebna nam je bila samo jedna lopta. Imali smo šanse – penal nad Oskarom Bobom nije dosuđen, zatim pokušaji Halanda i Čerkija. U završnici smo izgledali dobro, ali jednostavne greške su nas koštale - naglasio je.

Na pitanje o mogućim pojačanjima, Katalonac je ostavio prostor za promene u poslednjoj nedelji prelaznog roka.

- Videćemo. Imamo još nedelju dana. Razgovaramo sa klubom, igračima i agentima. Sve je moguće - zaključio je Gvardiola.

