NA KRILIMA MLADOSTI: Zvezda ne mora da brine za budućnost

Александар Илић
Aleksandar Ilić

22. 08. 2025. u 20:14

Mladi fudbaleri Crvene zvezde sve redovnije dobijaju šansu, a kako je saopšteno iz kluba ove sezone već 10 igrača iz omladinske škole dobili su minute od trenera prvog tima Vladana Milojevića.

FOTO: FK Crvena zvezda

Na samom početku sezone minute su upisali Nikola Stanković, Veljko Milosavljević, Stefan Leković, Adem Avdić, Vasilije Kostov, Matej Gaštarov, Jovan Šljivić, Vladimir Lučić, Luka Zarić i Aleksa Damjanović.

Zvezda u utorak od 21 sat gostuje kiparskom Pafosu u revanšu plej-ofa Lige šampiona, nakon poraza u Beogradu 2:1.

