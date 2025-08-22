NA KRILIMA MLADOSTI: Zvezda ne mora da brine za budućnost
Mladi fudbaleri Crvene zvezde sve redovnije dobijaju šansu, a kako je saopšteno iz kluba ove sezone već 10 igrača iz omladinske škole dobili su minute od trenera prvog tima Vladana Milojevića.
Na samom početku sezone minute su upisali Nikola Stanković, Veljko Milosavljević, Stefan Leković, Adem Avdić, Vasilije Kostov, Matej Gaštarov, Jovan Šljivić, Vladimir Lučić, Luka Zarić i Aleksa Damjanović.
Zvezda u utorak od 21 sat gostuje kiparskom Pafosu u revanšu plej-ofa Lige šampiona, nakon poraza u Beogradu 2:1.
