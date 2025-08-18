Fudbal

ALBANAC BACIO OKO NA SRBINA! Dušan Vlahović najveća misterija letnjeg prelaznog roka

Новости онлине

18. 08. 2025. u 11:21

DUŠAN Vlahović ne prestaje da bude centralna tema italijanskih medija kada su transferu u pitanju.

АЛБАНАЦ БАЦИО ОКО НА СРБИНА! Душан Влаховић највећа мистерија летњег прелазног рока

Foto AP

Vrata Milana za Srbina i dalje su otvorena. Pošto se o transferu napadača Juventusa uveliko priča, spominjan je odlazak u Milan, ali se onda pojavila vest da je Rasmus Hojlund prva opcija. Pa je navodno reprezentativac bio "precrtan" sa liste želja. 

Ali izjava direktora "rosonera" Albanca Iglija Tarea sada menja situaciju. Navodno, oba napadača su i dalje na "radaru".

- Hojlund je dobra opcija za nas. Procenjujemo situaciju ovih dana, mada je tržište nepredvidivo - kazao je Tare za Sempre Milan i nastavio. 

- Moramo da delujemo vezano za tu poziciju i znamo da je potreban igrač koji mora da donese nešto posebno timu. 

Onda je usledilo novo pitanje, vezano za Vlahovića kome ugovor ističe sledećeg leta. Samim tim, sada je poslednja šansa da velikan iz Torina zaradi neki novac. 

- I on je takođe opcija, napadač mora da dođe - kazao je Tare. 

Ostalo je da se vidi šta će da se desi, odnosno koji će napadač da dođe na "San Siro".

Tako na primer, Vlahović je igrao u prijateljskom meču sa Atalantom i bio strelac, dok Hojlund nije bio ni na klupi Mančester junajteda protiv Arsenala. 

Nova sezona u Seriji A će početi za vikend pred nama, a Juventus će igrati protiv Parme.

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...

SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...