ALBANAC BACIO OKO NA SRBINA! Dušan Vlahović najveća misterija letnjeg prelaznog roka
DUŠAN Vlahović ne prestaje da bude centralna tema italijanskih medija kada su transferu u pitanju.
Vrata Milana za Srbina i dalje su otvorena. Pošto se o transferu napadača Juventusa uveliko priča, spominjan je odlazak u Milan, ali se onda pojavila vest da je Rasmus Hojlund prva opcija. Pa je navodno reprezentativac bio "precrtan" sa liste želja.
Ali izjava direktora "rosonera" Albanca Iglija Tarea sada menja situaciju. Navodno, oba napadača su i dalje na "radaru".
- Hojlund je dobra opcija za nas. Procenjujemo situaciju ovih dana, mada je tržište nepredvidivo - kazao je Tare za Sempre Milan i nastavio.
- Moramo da delujemo vezano za tu poziciju i znamo da je potreban igrač koji mora da donese nešto posebno timu.
Onda je usledilo novo pitanje, vezano za Vlahovića kome ugovor ističe sledećeg leta. Samim tim, sada je poslednja šansa da velikan iz Torina zaradi neki novac.
- I on je takođe opcija, napadač mora da dođe - kazao je Tare.
Ostalo je da se vidi šta će da se desi, odnosno koji će napadač da dođe na "San Siro".
Tako na primer, Vlahović je igrao u prijateljskom meču sa Atalantom i bio strelac, dok Hojlund nije bio ni na klupi Mančester junajteda protiv Arsenala.
Nova sezona u Seriji A će početi za vikend pred nama, a Juventus će igrati protiv Parme.
