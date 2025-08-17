"DELIJE" U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo
Najnovije vesti vezane za FK Crvena zvezda šokirale su "delije".
Naime, poginuo je čuveni bubnjar Zvezdinih navijača, svojevremeno i sam fudbaler, Zrenjaninac Savo Delić.
On je poginuo u petak uveče u saobraćajnoj nesreći u povratku sa gostovanja ekipi Mladosti iz Lučana.
Administrator naloga "delija" na društvenim mrežama oprostio se od njega sledećom objavom:
"Delić Savo 1991-2025
Čovek je bio navijač, ultras.
..
Upoznao sam ga pre jedno 15 godina, jednog od prvih iz Petrovgrada, i od tad se promenilo više generacija, neki su prestali, novi došli, ali on je jedan od tih koji je sve vreme tu. Pisao je i predlagao konkretne ideje šta bi i kako trebalo, nije samo stajao sa strane...
Voleo je da probamo nove pesme na tribini, u tome je uživao čini mi se. Mimo toga spreman i za ulicu kad god treba, mogao si da ga vidiš od najtvrđih evropskih gostovanja pa sve do onih "najmanjih" po Srbiji i eto sada i Lučana, ispostaviće se njegove zadnje utakmice.
Naš brat je stradao sinoć u saobraćajnoj nesreći kada se sa svoja tri druga vraćao iz Lučana u svoj Petrovgrad. Prilikom sudara on je preminuo, a njegova tri druga su pretrpela teške povrede.
Savo nek ti je večan spomen i carstvo nebesko!", ističu "delije".
U znak sećanja na poginulog Delića, od njega se opraštaju zvezdaši i van Srbije, recimo u Parizu...
... ili u Baru:
