OČEKIVALO SE MNOGO VIŠE: Aston Vila i NJukasl odigrali bez golova na startu Premijer lige
PROGRAM u subotu u Premijer ligi otvorili su Aston Vila i Njukasl. Očekivalo se mnogo od ovog duela, ali malo se dobilo. Meč koji je odigran na "Vila Parku" završen je bez golova - 0:0.
Nije bilo mnogo uzbuđenja na ovom meču. U prvom poluvremenu su za goste pokušavali Entoni Elanga i Entoni Gordn, ali oba pute je dobro intervenisao Marko Bizo.
Na startu drugog dela meča golsmanske sposobnosti je pokazao i Nik Poup koji je zaustavio udarac Bubakara Kamare.
Dosta se promenilo u 66. minutu kad je Ezri Konsa dobio direktan crveni karton i ostavio saigrače na cedilu.
Ipak, "svrake" nisu uspele da iskoriste brojčanu prednost, pa su morali da se zadovolje samo bodom u Birmingemu.
Aston Vila će u narednom kolu gostovati Brentfordu, dok će Njukasl dočekati aktuelnog šampiona ekipu Liverpula.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
LjUDI MOJI, ŠTA OVO RADI JOKIĆ? Ceo svet bruji o njegovoj magiji u dresu Srbije (VIDEO)
16. 08. 2025. u 13:32
SENZACIJA! Ni Zvezda, ni Partizan, Nemanja Matić se vraća u Srbiju, evo u koji klub
16. 08. 2025. u 11:23 >> 11:26
"JOKIĆ JE LUD": Ameri poludeli nakon Nikolinog poteza u dresu Srbije (VIDEO)
16. 08. 2025. u 08:25
SENZACIJA U SINSINATIJU! Druga teniserka sveta eliminisana
16. 08. 2025. u 14:49
VATRENO KRŠTENjE: Petrović debituje za novi klub u grotlu "Enfilda"
SRPSKI čuvar mreže će večeras upisati zvanični debi za Bornmut protiv Liverpula u meču koji otvara novu sezonu najjače lige sveta. Utakmica se igra na "Enfildu" i počinje od 21.00.
15. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)