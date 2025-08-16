OČEKIVALO SE MNOGO VIŠE: Aston Vila i NJukasl odigrali bez golova na startu Premijer lige

PROGRAM u subotu u Premijer ligi otvorili su Aston Vila i Njukasl. Očekivalo se mnogo od ovog duela, ali malo se dobilo. Meč koji je odigran na "Vila Parku" završen je bez golova - 0:0.

FOTO: Tanjug/AP/David Davies

Nije bilo mnogo uzbuđenja na ovom meču. U prvom poluvremenu su za goste pokušavali Entoni Elanga i Entoni Gordn, ali oba pute je dobro intervenisao Marko Bizo.

Na startu drugog dela meča golsmanske sposobnosti je pokazao i Nik Poup koji je zaustavio udarac Bubakara Kamare.

Dosta se promenilo u 66. minutu kad je Ezri Konsa dobio direktan crveni karton i ostavio saigrače na cedilu.

Ipak, "svrake" nisu uspele da iskoriste brojčanu prednost, pa su morali da se zadovolje samo bodom u Birmingemu.

Aston Vila će u narednom kolu gostovati Brentfordu, dok će Njukasl dočekati aktuelnog šampiona ekipu Liverpula.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“