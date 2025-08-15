UEFA ODREDILA: Srbin glavni arbitar na meču plej-ofa Life Evrope

Srpski fudbalski sudija Srđan Jovanović biće glavni arbitar meča Midtjeland - KUPS, prve utakmice plej-ofa Lige Evrope.

Jovanović će u četvrtak 21. avgusta od 18 i 30 u Danskoj predvoditi srpsku sudijsku petorku, dok će sa njima u timu biti i jedan Englez.

Asistenti uz aut linije Jovanoviću biće Uroš Stojković i Milan Mihajlović, dok je za četvrtog sudiju određen Novak Simović. Glavni u VAR sobi biće Englez Stjuart Atvel, dok će mu asistirati Momčilo Marković.

Pre dve nedelje, Jovanović je sudio meč Salcburg - Briž u kvalifikacijama za Ligu šampiona, sa gotovo istim timom, samo je tad u VAR sobi bila i Jelena Cvetković, a sad je tu Englez Atvel.

