UEFA ODREDILA: Srbin glavni arbitar na meču plej-ofa Life Evrope

Filip Milošević

15. 08. 2025. u 15:15

Srpski fudbalski sudija Srđan Jovanović biće glavni arbitar meča Midtjeland - KUPS, prve utakmice plej-ofa Lige Evrope.

УЕФА ОДРЕДИЛА: Србин главни арбитар на мечу плеј-офа Лифе Европе

FOTO: M. Vukadinović

Jovanović će u četvrtak 21. avgusta od 18 i 30 u Danskoj predvoditi srpsku sudijsku petorku, dok će sa njima u timu biti i jedan Englez. 

Asistenti uz aut linije Jovanoviću biće Uroš Stojković i Milan Mihajlović, dok je za četvrtog sudiju određen Novak Simović. Glavni u VAR sobi biće Englez Stjuart Atvel, dok će mu asistirati Momčilo Marković. 

Pre dve nedelje, Jovanović je sudio meč Salcburg - Briž u kvalifikacijama za Ligu šampiona, sa gotovo istim timom, samo je tad u VAR sobi bila i Jelena Cvetković, a sad je tu Englez Atvel.

