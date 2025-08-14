"ON JE JEDNO TALENTOVANO DETE": Fudbaler Mladosti posebno u fokusu trenera Crvene zvezde

Fudbaleri Crvene zvezde se posle evropske utakmice vraćaju obavezama u domaćem prvenstvu, a sutra od 20 časova će igrati protiv Mladosti u okviru petog kola Superlige Srbije.

FOTO: FK Crvena zvezda

Šef stručnog štaba Vladan Milojević je izneo očekivanja uoči meča u Lučanima.

- Protiv Leha smo igrali protiv rivala koji je došao da rizikuje, da juri rezultat, u deficitu od dva gola. Apsolutno smo kontrolisali utakmicu, kao što smo i hteli da ide u tom pravcu. Što se tiče discipline, to je fudbal i kartoni su sastavni deo meča - počeo je Milojević.

Sutrašnji protivnik igra promenljivo na početku sezone.

- Nije samo Mladost, sve ekipe igraju tako, početak je prvenstva, dosta igrača dolazi i odlazi. Prelazni rok je u toku, može se reći da sve ekipe igraju promenljivo. Mladost je jedna iskusna ekipa, u poslednjim godinama beleže odlične rezultate, stalno su u plej-ofu. To je veliki uspeh za njih, čak su imali i šanse za Evropu. Jedna jako dobra ekipa.

Mladost ima sjajne pojedince u ekipi.

- Mislim da je Stamenković jedan od najboljih golmana u ligi. Mislim da i Sremčević tek treba da dođe do svoje igre, on je jedno talentovano dete koje će svakako pružiti dobru partiju, u to sam ubeđen.

Stručni štab se još uvek nije odlučio za sutrašnji sastav.

- Ne znam, videćemo. Imamo danas prvi trening posle utakmice sa Lehom, tako da videćemo za koji ćemo se sastav opredeliti.

Ivanić se oporavlja, dok drugih problema sa povredama nema.

- Osim kažnjenih igrača, za sada nemamo problema. Ivanićev oporavak ide u dobrom pravcu, videćemo u kom će stepenu moći da odgovori intenzitetu utakmice.

Zvezdin fokus je na sutrašnjem meču.

- U fokusu je ova utakmica, kao i svaka prva naredna - zaključio je Vladan Milojević.

