BLAGOJEVIĆ VERUJE U PROLAZ: Došli smo bez bele zastave, nismo stava da smo prežaljeni

TRENER fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je večeras u Edinburgu da crno-bele očekuje izazovan meč u glavnom gradu Škotske i dodao da je Hibernijan kvalitetan protivnik.

FOTO: M. Vukadinović

"Parni valjak" je prošle nedelje u Beogradu poražen na svom terenu od Hibsa 2:0 u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

- Doputovali smo u Škotsku s namerom da napravimo bolji rezultat nego u Beogradu. Žao mi je što smo skoro 60 minuta prethodni meč igrali sa igračem manje, a pre toga u prvih pola sata se pokazalo da ova mlada ekipa ima adute protiv jake ekipe kao što je Hibernijan. Čak i sa igračem manje smo pokazali karakter, odlučnost, hrabrost, želju, volju, htenje i kvalitet da se suprotstavimo protivniku. Nažalost, taj nesrećni penal je prelomio taj meč. Došli smo ovde bez bele zastave, iako su nas mnogi već otpisali posle prve utakmice. Mnogi smatraju da smo već prežaljeni, ali nismo takvog stava, želimo da se nadmećemo i da pružimo svoj maksimum i da pokušamo da nadoknadimo minus iz prve utakmice - rekao je Blagojević na konferenciji za medije u Edinburgu.

Trener Partizana je naveo da ima jednu dilemu oko startne postave za duel sa škotskim klubom.

- Gotovo sam 95 odsto sam siguran da znam sastav. Ne bih otkrivao detalje, postoji opcija igre i sa dva napadača, ali koliki broj igrača učestvuje u završnici akcija ne znači da je ekipa ofanzivna, jer bismo onda morali da izvučemo jednog igrača iz sredine terena, a to je dodatni izazov. U pitanju su taktičke stvari, ne bih otkrivao, postoji opcija da tokom igre budu i dva špica, kao što smo igrali na nekim utakmicama.

Novinari su podsetili Blagojevića da je Partizan 2003. godine pobedio u gostima Njukasl i posle boljeg izvođenja penala izborio plasman u Ligu šampiona.

- Prošle su 22 godine od tog meča. Svi koji smo u Partizanu i kojima ovaj grb nešto znači dobro pamtimo taj trenutak. Niti je Partizan isti kao tad, niti je fudbal isti kao u tom vremenu. Ovo je sasvim drugačija ekipa u odnosu na tu iz 2003. Naša mlada ekipa ima želju, ambiciju, strast, energiju, osećaj pripadnosti i raduje me što sam to na treningu osetio da i momci imaju veru. Meč u Kruševcu je pomogao povratku pozitivnih emocija posle poraza od Hibernijana. Neće biti isti meč kao protiv Napretka, jer su drugačiji ulozi, protivnici, okolnosti takmičenja... Očekuje nas izazovan meč protiv jako dobrog protivnika - izjavio je Blagojević.

Podsetimo, utakmica Hibernijan - Partizan igra se u četvrtak od 21 sat. Onaj ko prođe dalje za ulazak u grupnu fazu Lige konferencija igraće protiv poraženog iz duela AEK Larnaka - Legija. Prvi meč su Kiprani pobedili kao domaćini sa 4:1.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“