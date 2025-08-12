Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Leh iz Poznanja u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmicu uživo možete da pratite na portalu "Novosti".

Zvezda - Leh (drugo poluvremeu toku) 1:0 (1:0) (Endiaje 45'p)

75' Poništen je gol Crvenoj zvezdi. Izašao je Endiaje pred gol, zaobišao golmana, ubacio loptu u mrežu, ali je poništen zbog ofsajda.

Nemanja Radonjić ne nastupa večeras zbog povrede. Zanimljivo je da fudbaler crveno-belih meč prati sa severne tribine.

60' Išak šutira iz prekida, neuspešno.

57' ZVEZDA SA IGRAČEM MANjE! Oštar start Rodrigaa, crveni karton za igrača Zvezde.

56' Iskosa je šutirao Endiaje. Pravo u golman.

54' Šutirao je Elšnik, pravo u golmana Leha.

52' Prvi pokušaj gostiju. Išak je raspalio u golmana Zvezde. Lopta je u posedu poljskog tima, ali Zvezda odlično "stoji" na terenu i ne dozvoljava rivaliu da se razmahne

46' Počelo je drugo poluvreme.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

Pogledajte atmosferu nakon postignutog gola Endajea.

45+1' GOL, ZVEZDA! Šerif Endiaje sigurno je izveo jedanaesterac i tako širom otvorio vrata Zvezdi za plasman u plej-of.

45' PENAL ZA ZVEZDU! Olajinka je oboren u šesnaestercu rivala. Babika je poveo loptu, ona je došla do Olajinke koji je tom prilikom oboren.

40' Sada jedna obećavajuća akcija za Crvenu zvezdu, pokušao je da glavom zapreti Endiaje, odbranio se rival.

37' Brzo je Timi Maks Elšnik pohitao po desnoj strani, loše je zahvatio loptu, te je ona otišla daleko od gola.

35' Sada gotovo da se igra uspavanka na "Marakani". Dodavanja i sporadični pokušaji sa daljine.

30' Pogrešio je Elšnik. Uputili su gosti šut, neprecizno .

18' VELIKA ŠANSA, ZVEZDA! Vrhunska intervencija golmana gostiju. Duarte je sjajno dodao Babiki, on proigrao Elšnika u petercu, snažan šut defanzivca Zvezde zaustaivo je golman gostiju.

15' Usporio je tempo, za sada se igra prevashodno na sredini terena. Dobro i organizovano se brani Zvezda, dok rival pokušava da probije po bokovima, ali odbrana za sada na visini zadatka.

O fantastičnoj atmosferi najbolje govori koreografija crveno-belih. Čitajte o tome u posebnom tekstu. 8' Pokušao je Palma da uhvati golmana Zvezde na spavanju, šutirao je preko gola.

6' Efektivno nije bilo mnogo fudbala. Ukazivala se Gumniju pomoć, morao je da napusti igru.

4' Snažno je Palma šutirao, odlično se brani Zvezda, tačnije Mateus skida udarac.

U slučaju da Crvena zvezda pobedi i izbaci Leh, u plej-ofu je čeka Pafos.

2' Zakasnio je sa startom Miloš Veljković, odmah je dobio žuti karton, a leh udarac u blizini šesnaesterca.

1' Počela je utakmica u Beogradu. Pred utakmicu je Šerif Endiaje dobio dres sa brojem 100, jer je zabeležio upravo toliko nastupa u dresu srpskog šampiona.

Oko 1000 navijača Leha doputovalo je u Beograd.

20.40 - Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde Gelor Kanga pozdravljen je ovacijama u trenucima kada je izašao na teren.

20.30 Neverovatna atmosfera na stadionu pola časa pred meč.

19.54 - Na Zvezdinoj klupi su dva golmana, Glazer i Guteša, kao i Ivanić, Bađo, Milson, Šljivić, Katai, Kostov, Stanković, Leković, Lučić i Milosavljević.

19.52 - Ekipa iz Poznanja igra u sastavu: Mrozek - Pereira, Skripčak, Milić, Mutinjo - Kozubal Tordarson - Gumni, Palma, Bentson - Išak

19.50 - Evo i sastava Zvezde, totalna ofanziva, kao da Poljaci imaju 3:1, a ne srpski prvak!

Mateus - Seol, Veljković; Rodrigao, Tiknizjan - Elšnik, Krunić - Babika, Olajinka - Duarte, Endijae

19.00 - Pred meč se oglasio i predsednik Crvene zvezde, Svetozar Mijailović.

18.55 - Ukoliko ste propustili, evo šta se danas dešavalo u Beogradu, a i te kako ima veze sa ovom utakmicom:

UOČI MEČA

Posle velike pobede u Poljskoj 3:1, do koje se došlo nakon neubedljive igre u prvom poluvremenu, Zvezda ima mnogo veće šanse za plasman u plej-of.

Crveno-beli su pokazali da su trenutno ipak kvalitetniji rival, a novu priliku da to potvrde imaće pred prepunim tribinama stadiona "Rajko Mitić".

Leh međutim ima svoje adute, a moraće i da se uzdaju i u Zvezdine dosadašnje rezultate u trećoj rundi, koja je često predstavljala kamen spoticanja za srpskog šampiona.

S obzirom na zaostatak od dva gola, gosti će morati da budu ofanzivni, što će Zvezdi otvoriti više prostora za kontre. Svakako treba očekivati mnogo oprezniju i proračunatiju igru domaćina.

Ra razliku od crveno-belih, Leh nije imao obaveze u domaćem prvenstvu tokom vikenda, te je mogao u potpunosti da se posveti pripremi za duel.

KRUNIĆ REŠIO PRVI MEČ

Iako je dobro započela utakmicu u Poljskoj, Zvezda je jedva izdržala da na odmor ode bez rezultatskog zaostatka.

Krunić je u devetom minutu doveo svoj tim u vođstvo, ali su nakon toga izabranici Vladana Milojevića dozvolili rivalu da preuzme inicijativu i izjednači. Strelac je bio Išak u 34. minutu.

Do kraja prvog dela su domaći imali još nekoliko prilika da preokrenu, ali ih nisu iskoristili, što je kaznio Krunić novim golom u 51. minutu.

Ispostavilo se da je taj pogodak "slomio" Leh, koji do kraja nije bio opasan kao u prvih 45 minuta, dok je Zvezda preko Duartea obezbedila sebi mirniji revanš.

