Fudbal

BLAGOJEVIĆ ZADOVOLJAN: Kada je 7:2 rezultat nemam šta da se žalim

Časlav Vuković

10. 08. 2025. u 22:39

PARTIZAN je bio veoma efikasan i ubedljiv protiv Napretka. Crno-beli su trijumfovali sa 7:2, a trener ekipe Srđan Blagojević nije imao šta da zameri igračima.

БЛАГОЈЕВИЋ ЗАДОВОЉАН: Када је 7:2 резултат немам шта да се жалим

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Ovo je "parnom valjku" treća pobeda iz isto toliko mečeva u Superligi Srbije.

- Ako ćemo da se našalimo, onda je tako. Dobro je što smo pobedili i to ovako visokim rezultatom. Usput smo doneli novu energiju sa igračima koji nisu igrali u prethodnim utakmicama. Rasporedili smo minutažu, kako bismo na ovoj utakmici dobili to što nam treba, a i usput da bismo osvežili neke igrače za utakmicu u četvrtak. Ispalo je sve dobro, kada je 7:2 rezultat nemam šta da se žalim. Ima vremena, analiziraćemo, ali i nema vremena. Svakako ćemo razgovarati - rekao je Blagojević.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Podsetimo, Partizan u četvrtak od 21 sat gostuje Hibernijanu u revanš meču 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!

BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!