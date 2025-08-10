BLAGOJEVIĆ ZADOVOLJAN: Kada je 7:2 rezultat nemam šta da se žalim

PARTIZAN je bio veoma efikasan i ubedljiv protiv Napretka. Crno-beli su trijumfovali sa 7:2, a trener ekipe Srđan Blagojević nije imao šta da zameri igračima.

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Ovo je "parnom valjku" treća pobeda iz isto toliko mečeva u Superligi Srbije.

- Ako ćemo da se našalimo, onda je tako. Dobro je što smo pobedili i to ovako visokim rezultatom. Usput smo doneli novu energiju sa igračima koji nisu igrali u prethodnim utakmicama. Rasporedili smo minutažu, kako bismo na ovoj utakmici dobili to što nam treba, a i usput da bismo osvežili neke igrače za utakmicu u četvrtak. Ispalo je sve dobro, kada je 7:2 rezultat nemam šta da se žalim. Ima vremena, analiziraćemo, ali i nema vremena. Svakako ćemo razgovarati - rekao je Blagojević.

Podsetimo, Partizan u četvrtak od 21 sat gostuje Hibernijanu u revanš meču 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

