NA KORAK OD EVROPE – PARTIZAN SPREMAN ZA HIBERNIJAN
Treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije donosi novi izazov pred punim tribinama.
Partizan večeras od 21 čas izlazi na teren stadiona u Humskoj sa jasnom misijom, da ostvari prednost pred revanš u Edinburgu i ostane na putu ka grupnoj fazi Lige konferencije. Rival je Hibernijan, trećeplasirani tim iz prošlog šampionata Škotske, i protivnik koji iza sebe ima iskustvo, snagu i jasnu igračku strukturu.
Crno-beli su u dobrom momentumu. Pobedili su Radnički iz Kragujevca u dramatičnom finišu proteklog vikenda, a gol Aranđela Stojkovića u poslednjim trenucima meča dodatno je podigao atmosferu. Puna tribina i nova energija u timu Srđana Blagojevića učinili su da se oko Partizana ponovo gradi osećaj zajedništva i vere u domaći kadar.
Uprkos tome što žreb nije bio blagonaklon i što ih nakon Hibernijana čeka poraženi iz duela AEK – Legija, crno-beli su navikli na evropski put sa preprekama. Ovaj tim, iako mlad i sveže ukomponovan, deluje kompaktno i sveže, sa jasnom ambicijom da napravi evropski iskorak.
Međutim, Škoti dolaze sa ozbiljnim upozorenjem. Hibernijan je bio nadomak izbacivanja Midtjilanda, ali ih je gol u 119. minutu sprečio da odu korak dalje u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Umesto razočaranja, odgovorili su pobedom nad Dandijem u domaćem prvenstvu i sada u Beograd stižu rasterećeni, ali spremni.
Trener Dejvid Grej koristi formaciju sa tri štopera, dominira u prekidima i oslanja se na tehnički potkovane igrače. Centralna figura je Dilan Luit, bivši član Mančester Junajteda, koji diktira tempo igre i povezuje linije. Njihov stil igre je kombinacija snage i precizne organizacije, a pozicioniranje igrača oko kaznenog prostora često dovodi do šansi iz dubine.
Partizan večeras mora da bude koncentrisan, čvrst u odbrani i hrabar u napadu. Prednost pred revanš u Škotskoj može da bude ključna, a stadion će sigurno ponovo biti važan saveznik.
