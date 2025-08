"IMAM DOBRU VEST ZA LJUDE U LOZNICI" Vučić: Klub će imati novog vlasnika, hoće da igra Ligu Evrope za dve ili tri godine

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je vlasnik kiparskog kluba Pafos spreman da ulaže u Fudbalski klub Loznica.

Vučić je, gostujući na TV Prva, rekao da je razgovarao sa Lomakinom, vlasnikom kiparskog kluba Pafos koji je juče pobedio Dinamo Kijev u gostima i koji je spreman da preuzme taj klub iz Srbije.

- Pošto mi sad imamo te idiotske zakone u kojima nema privatnih klubova i sve su udruženja građana, čovek je razgovarao sa mnom i prihvatio da i pod tim uslovima uđe i da pokaže ljudima pre nego što se promeni zakon da i pod takvim uslovima može da pomogne. Sada je, valjda, Loznica ušla u tu drugu našu ligu i on hoće da oni igraju kup UEFA već za 2, 3 godine - naveo je Vučić.

Dodao je da je Lomakin vlasnik i Rige iz Letonije.

- On voli da dovodi španske trenere, da ih uče tehniku, da igraju najbrže moguće, tako da su sada Lozničani mogli da vide šta je njihov novi, rekao bih glavni i odgovorni u klubu, ukoliko se to ostvari, uspeo da pobede jednog velikana kakav je Dinamo Kijev i verovatno će da čeka Zvezdu. Možda je Kijev i dalje favorit, ali svejedno je ogromno iznenađenje pobediti u Poljskoj Kijev 1:0 i ne biti slabiji od njih. Tako da to su dobre vesti za zapad Srbije - ukazao je Vučić.

Dodao je da veruje da fudbalski klubovi Crvena Zvezda i Partizan mogu da prođu dalje u evropskim kvalifikacijama protiv poljskog Leha i škotskog Hibernijana.

- Mislim da je Partizan jači, ne mislim fizički, fizički su verovatno ovi drugi jači, a Partizan je mlađi i u znanju bolji. Mislim da je Zvezda ukupno bolja od Leha, ali neće biti laka utakmica. Naravno, nisam ekspert da bih mogao da kažem. Možda bih nešto bolje i više mogao da kažem o košarci, ali ovako mogu da govorim kao navijač - rekao je Vučić.